Đăng kiểm ô tô từ tháng 3: Coi chừng 'trượt' vì lỗi quen thuộc

TPO - Quy định mới về kiểm tra khí thải cùng việc triển khai chứng nhận đăng kiểm điện tử khiến việc chuẩn bị xe trước khi đi kiểm định trở nên quan trọng hơn. Nhiều trung tâm cho biết, phanh, đèn và khí thải vẫn là những lỗi dễ khiến xe không đạt.

Sẵn sàng cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử

Bắt đầu từ đầu tháng 3 tới đây, công tác đăng kiểm xe cơ giới sẽ có những bước chuyển mình đáng chú ý, trọng tâm là việc triển khai cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử và áp dụng các tiêu chuẩn kiểm tra khí thải mới, nghiêm ngặt hơn.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Chi nhánh đăng kiểm 2903V (số 3 Cầu Giấy, phường Láng, Hà Nội) cho biết, việc áp dụng chứng nhận đăng kiểm điện tử đòi hỏi các trung tâm kiểm định phải thay đổi chương trình quản lý và nâng cấp toàn diện hệ thống công nghệ thông tin do yêu cầu lưu trữ dữ liệu rất lớn.

Theo đại diện Chi nhánh đăng kiểm 2903V, để đáp ứng được đường truyền và dung lượng dữ liệu chuẩn xác, các trung tâm hầu hết phải mua mới hệ thống máy chủ, chẳng hạn như trung tâm 2903V đã đầu tư một máy chủ mới với chi phí khoảng 96 triệu đồng. Cho đến nay, trung tâm 2903V đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, thực hiện ký thử nghiệm thành công và hoàn toàn sẵn sàng cho việc cấp chứng nhận điện tử.

Từ ngày 1/3, các trung tâm đăng kiểm sẽ cấp chứng nhận điện tử. Ảnh: Lộc Liên.

Đại diện các chi nhánh đăng kiểm tại Hà Nội khẳng định, đối với người dân, sự thay đổi này không làm xáo trộn quy trình kiểm định. Về cơ bản, thời gian làm thủ tục vẫn diễn ra như bình thường, nhưng chủ xe sẽ tiết kiệm được khoảng thời gian chờ đợi in giấy chứng nhận bằng bản cứng như trước đây.

Siết chặt kiểm tra khí thải

Song song với việc số hóa, từ ngày 1/3, cơ quan đăng kiểm cũng sẽ áp dụng phương pháp và quy trình kiểm tra khí thải mới theo hướng khắt khe hơn hẳn nhằm hạn chế phát thải độc hại ra môi trường.

Đứng trước sự thay đổi này, đại diện các chi nhánh đăng kiểm đưa ra khuyến cáo về việc chủ phương tiện bắt buộc phải quan tâm đến việc bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa xe định kỳ trước khi đưa xe đi đăng kiểm để đảm bảo xác suất đạt kiểm định.

Cụ thể, để vượt qua bài kiểm tra khí thải một cách dễ dàng, các chủ xe cần đặc biệt chú ý thực hiện các hạng mục sau trước khi đến trung tâm: Kiểm tra chất lượng dầu động cơ và nước làm mát; kiểm tra và thay thế lọc gió động cơ nếu cần; vệ sinh sạch sẽ kim phun nhiên liệu và toàn bộ hệ thống cung cấp nhiên liệu; làm sạch hệ thống khí xả (ống xả).

Nếu chủ quan bỏ qua các bước bảo dưỡng cơ bản này, phương tiện sẽ có nguy cơ cao không đạt tiêu chuẩn khí thải theo quy định mới.

Những lỗi trượt đăng kiểm phổ biến nhất

Nhìn lại bức tranh đăng kiểm thời gian qua, đại diện Chi nhánh 2903V cho biết 2 nguyên nhân phổ biến nhất khiến ô tô bị đánh trượt thường nằm ở hệ thống phanh và hệ thống đèn.

2 nguyên nhân phổ biến nhất khiến ô tô bị đánh trượt thường nằm ở hệ thống phanh và hệ thống đèn. Ảnh: Lộc Liên.

Riêng đối với lỗi khí thải, tỷ lệ trượt có sự phân hóa rõ rệt tùy thuộc vào vị trí của từng trung tâm đăng kiểm. Tại các trung tâm nằm trong lõi nội thành (như trung tâm 2903V), lượng phương tiện ra vào chủ yếu là ô tô con (xe du lịch). Nhóm xe này thường được chăm sóc tốt, tình trạng hoạt động ổn định nên tỷ lệ vượt qua bài kiểm tra khí thải nói riêng và đăng kiểm nói chung là rất cao.

Tuy nhiên, tại các trung tâm đăng kiểm nằm ở khu vực vành đai thành phố - nơi tiếp nhận lượng lớn xe tải và xe khách, tỷ lệ trượt khí thải thường cao hơn do chất lượng của những dòng xe này vốn không thể so sánh với xe con. Tình hình này dự báo sẽ còn nhiều thử thách cho các chủ xe tải, xe khách khi quy định siết chặt khí thải chính thức có hiệu lực.