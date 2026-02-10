Cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử cho ô tô từ ngày 1/3

TPO - Từ ngày 1/3, Cục Đăng kiểm Việt Nam chuyển sang cấp chứng nhận kiểm định bản điện tử, tích hợp mã QR và mức khí thải, nhằm ngăn chặn nạn làm giả và tiết kiệm chi phí.

Theo văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) cho biết đã hoàn thiện đầu tư phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin để chính thức triển khai cấp chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng.

Theo lộ trình, bắt đầu từ ngày 1/3 tới, các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc sẽ thực hiện cấp chứng nhận điện tử. Điểm mới đáng chú ý là cơ quan đăng kiểm sẽ không còn sử dụng phôi ấn chỉ như trước đây.

Trong trường hợp chủ xe có nhu cầu dùng bản giấy, trung tâm đăng kiểm sẽ in trực tiếp từ phần mềm và đóng dấu xác nhận. Trên chứng nhận này sẽ thể hiện rõ mức khí thải mà phương tiện đạt được (ví dụ mức 3 hoặc mức 4...) theo quy định mới tại Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Từ ngày 1/3, các trung tâm đăng kiểm sẽ cấp chứng nhận điện tử.

Mỗi chứng nhận điện tử sẽ có mã QR liên kết trực tiếp tới bản điện tử lưu trữ trên trang web của Cục Đăng kiểm. Chủ phương tiện cũng có thể tự tra cứu và in ấn giấy chứng nhận này từ hệ thống dữ liệu trực tuyến bất cứ lúc nào.

Lãnh đạo Cục ĐKVN đánh giá việc chuyển đổi số này mang lại lợi ích kép. Về mặt kinh tế, giải pháp này giúp tiết kiệm chi phí in ấn hàng triệu giấy chứng nhận bản giấy mỗi năm cho các đơn vị đăng kiểm.

Về mặt quản lý, chứng nhận điện tử sẽ loại bỏ hoàn toàn tình trạng sử dụng giấy tờ kiểm định giả. Đồng thời, người dân và doanh nghiệp không còn lo mất, hư hỏng giấy tờ trong quá trình sử dụng.

Hiện tại, dữ liệu kiểm định đã được đồng bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng và chia sẻ với Bộ Công an. Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng dữ liệu chưa cập nhật theo thời gian thực, Cục Đăng kiểm đang đề xuất Bộ Xây dựng làm việc với Bộ Công an để chính thức tích hợp dữ liệu chứng nhận điện tử vào ứng dụng định danh quốc gia VNeID và VNeTraffic.

Việc tích hợp này nhằm đảm bảo dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống", tạo thuận lợi tối đa cho người dân và lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, kiểm soát phương tiện.

Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số quốc gia và thực hiện lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải mới có hiệu lực trong tháng 3.