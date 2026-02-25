Đề xuất làm đường ven sông Sài Gòn và tuyến đường sắt nhẹ theo hợp đồng BT

TPO - Đường ven sông Sài Gòn dài 78 km cùng tuyến đường sắt đô thị (Bến xe Miền Tây - Ba Son) dài 48,7 km được đề xuất thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) - loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) vừa gửi văn bản tới UBND TPHCM đề xuất nghiên cứu và đầu tư dự án xây dựng tuyến đường ven sông Sài Gòn và tuyến LRT (đường sắt nhẹ) hoặc Tramway (xe điện mặt đất) ven sông, mở ra hướng phát triển hạ tầng giao thông quy mô lớn dọc hành lang sông Sài Gòn.

Theo phương án đề xuất, tuyến đường ven sông Sài Gòn sẽ có điểm đầu tại cầu Cần Giờ và điểm cuối tại cầu Bến Súc (Tỉnh lộ 15) với tổng chiều dài khoảng 78 - 78,2 km, quy mô dự kiến 8 - 10 làn xe, chạy dọc bờ sông qua nhiều địa bàn, từ Cần Giờ, Nhà Bè, quận 7 và quận 1 cũ đến TP. Thủ Đức, Hóc Môn và Củ Chi cũ.

Một đoạn ven sông Sài Gòn. Ảnh: Duy Anh

Song hành với đó là tuyến LRT (đường sắt nhẹ) hoặc Tramway (xe điện mặt đất) ven sông dài khoảng 48,7 km. Hướng tuyến đề xuất kết nối từ Bến xe Miền Tây hiện hữu qua các tuyến Lý Chiêu Hoàng - Võ Văn Kiệt - Công trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng - Ba Son, sau đó bám theo đường ven sông Sài Gòn.

Masterise Group cho rằng đề xuất này phù hợp với Quy hoạch TPHCM giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó xác định tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các tuyến giao thông đô thị, xây dựng các trục chính, trong đó có hành lang ven sông Sài Gòn là dự án ưu tiên, góp phần giảm ùn tắc và hình thành mạng lưới vận tải công cộng đa dạng.

Khi hoàn thành, hệ thống đường bộ và đường sắt ven sông dự kiến kết nối với các tuyến vành đai 2, 3, 4, các tuyến cao tốc như Bến Lức - Long Thành, quốc lộ 22, quốc lộ 13 và cao tốc TPHCM - Mộc Bài, TPHCM - Chơn Thành, hình thành trục giao thông hướng tâm quan trọng và tăng hiệu quả khai thác hạ tầng hiện hữu.

Bên cạnh lợi ích giao thông, doanh nghiệp cho rằng dự án còn mang ý nghĩa phát triển không gian đô thị, thương mại và dịch vụ ven sông, tạo điểm nhấn cảnh quan sông nước và thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.

Masterise Group mong muốn được UBND TPHCM chấp thuận lập hồ sơ nghiên cứu và tham gia đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) - áp dụng loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) hoặc các hình thức phù hợp chủ trương của thành phố.