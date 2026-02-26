19 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

TPO - Phiên họp hội đồng lần thứ nhất xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, đã bỏ phiếu chọn ra 19 gương mặt tiêu biểu nhất vào vòng bình chọn trực tuyến.

Chiều 26/2, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Họp hội đồng lần thứ nhất xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) năm 2025.

Chủ trì phiên họp có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng xét trao Giải thưởng GMTVNTB 2025; nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Cùng dự có các thành viên Hội đồng là đại diện nhiều bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, các ban, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn và các cơ quan thông tấn báo chí.

145 đề cử xét tặng giải thưởng

Phát biểu mở đầu phiên họp, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, giải thưởng năm nay diễn ra trong một bối cảnh hết sức đặc biệt và ý nghĩa. Đó là không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, ngay sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đặc biệt, năm 2026 còn là mốc son kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Trong không khí sôi nổi đó, ngay từ những ngày đầu năm mới, chúng ta cùng có mặt tại đây để thực hiện một công việc hết sức ý nghĩa là xét chọn đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng năm 2025. Đây là những gương tiêu biểu đại diện cho khát vọng và sức trẻ Việt Nam trên mọi lĩnh vực”, chị Trang nói.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Chị Trang nêu rõ, điểm mới năm nay là sự bứt phá của nhiều bạn trẻ trong các lĩnh vực then chốt. Các thành viên hội đồng cần tập trung thảo luận, đánh giá sâu sát dựa trên thành tích cống hiến và sức lan tỏa cộng đồng của các ứng viên. Hội đồng sẽ thảo luận để chọn ra các gương mặt xuất sắc nhất để công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và tiến hành bình chọn trực tuyến.

Chị Duy Trang thông tin thêm, năm nay, chúng ta xét chọn trên 9 lĩnh vực (thay vì 10 lĩnh vực như mọi năm do có một lĩnh vực chưa tìm được nhân tố tiêu biểu nổi trội). Để đảm bảo tính cạnh tranh và chất lượng cao nhất, mỗi lĩnh vực sẽ dự kiến chọn tối đa 2 gương mặt, trừ một số lĩnh vực có sự bứt phá có thể sẽ được xem xét chọn 3 gương mặt để đưa vào danh sách bình chọn.

Chị Trần Thị Thu Hà báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Báo cáo tại phiên họp, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Trần Thị Thu Hà cho biết, năm nay, cơ quan thường trực giải thưởng đã tiếp nhận 145 hồ sơ được đề cử từ 37 đơn vị; có 4 hồ sơ tự ứng cử. Trong số các đề cử, có 108 nam, 37 nữ. 8 đề cử là người dân tộc thiểu số. Về trình độ, có 13 đề cử là tiến sĩ. Đề cử trẻ nhất 10 tuổi.

Hồ sơ đề cử thuộc 10 lĩnh vực là học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh khởi nghiệp, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hoá nghệ thuật, hoạt động xã hội và quản lý hành chính nhà nước. Lĩnh vực có nhiều đề cử nhất là học tập và lao động sản xuất, mỗi lĩnh vực có 30 đề cử.

Theo chị Hà, một trong những điểm nhấn nổi bật là chất lượng hồ sơ năm nay rất tốt. Thường trực Hội đồng Giải thưởng không chỉ dừng lại ở thành tích nổi trội trong năm 2025 mà còn đánh giá cao quá trình nỗ lực bền bỉ của các đề cử qua một hành trình dài và mức độ truyền cảm hứng, lan toả sâu rộng.

Thành viên hội đồng phát biểu ý kiến, trao đổi tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Ấn tượng về thành tích xuất sắc, nổi trội của các đề cử

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng tập trung thảo luận, đánh giá hồ sơ của từng ứng viên, đưa ra nhiều góc nhìn đa chiều, trong đó nhấn mạnh tiêu chí về sự lan tỏa, những đóng góp thầm lặng vì cộng đồng và sự bám sát các xu thế ưu tiên của đất nước. Các thành viên Hội đồng cũng bày tỏ sự ấn tượng với thành tích nổi trội của các đề cử.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) đánh giá các gương mặt được giới thiệu đều thực sự xuất sắc, tiêu biểu trong lĩnh vực của mình. Riêng lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật, các cá nhân không chỉ có thành tích chuyên môn vượt trội còn có sức lan tỏa mạnh mẽ các giá trị nhân văn, văn hóa và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, các nghệ sĩ trẻ đã lan tỏa văn hoá nghệ thuật Việt Nam ra trường quốc tế.

NSND Xuân Bắc phát biểu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê cũng đề nghị việc xét chọn các gương mặt trẻ cần bám sát tinh thần các nghị quyết, định hướng phát triển mới của đất nước. Năm 2025, Đảng và Nhà nước đặc biệt ưu tiên thúc đẩy kinh tế tư nhân, chuyển đổi số, khoa học công nghệ. Việc tôn vinh những gương mặt tiêu biểu trong các lĩnh vực này sẽ góp phần cổ vũ, lan tỏa những giá trị phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhận định: “Năm nay, chất lượng hồ sơ thực sự xuất sắc, nhiều gương mặt có thành tích vượt trội so với mặt bằng chung. Người trẻ hôm nay không chỉ dám nghĩ, dám làm mà còn mạnh dạn đưa sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế. Điều đó cho thấy bản lĩnh hội nhập và khát vọng khẳng định trí tuệ Việt Nam trên sân chơi toàn cầu”.

Bên cạnh thành tích xuất sắc, các đề cử còn mang đến nhiều cảm xúc vì tinh thần dấn thân, cống hiến cho cộng đồng.

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê phát biểu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Nhà báo Đỗ Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cũng bày tỏ sự ấn tượng khi đọc hồ sơ và thành tích của các đề cử năm nay.

“Dấu ấn cá nhân của từng bạn trẻ rất rõ nét, nhiều thành tích nổi trội, thể hiện sự nỗ lực bền bỉ và khát vọng vươn lên. Tôi ấn tượng với lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học. Đây là hai lĩnh vực nền tảng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của đất nước. Tuổi trẻ trước hết phải học tập, phải nghiên cứu, phải tích lũy tri thức để từ đó cống hiến bằng năng lực thực chất của mình”, nhà báo Đỗ Thanh Hải nói.

Nhà báo Đỗ Thanh Hải phát biểu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Ông Phạm Quốc Khánh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, đánh giá cao sự uy tín, lan toả của danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đối với ngành giáo dục; đồng thời cho biết lĩnh vực học tập năm nay có các đề cử nổi bật với thành tích xuất sắc.

Theo ông Khánh, giá trị của việc vinh danh không nằm ở số lượng mà ở sức lan tỏa. Mỗi gương mặt được chọn phải là một "thần tượng" tích cực, giúp củng cố niềm tin và tạo động lực học tập, rèn luyện cho thế hệ tương lai. Lựa chọn đúng người chính là cách tốt nhất để truyền ngọn lửa khát vọng đến từng lớp học trên khắp Việt Nam.

"Chúng ta đang có hơn 20 triệu học sinh trên cả nước. Khi vinh danh một gương mặt tiêu biểu, đó không chỉ là phần thưởng cho một cá nhân, mà là thông điệp truyền thông mạnh mẽ gửi tới hàng chục triệu người học", ông Khánh nói.

Ông Phạm Quốc Khánh phát biểu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao (Bộ VHTT&DL) bày tỏ, trong bối cảnh thể thao Việt Nam sở hữu những tên tuổi giàu thành tích và là niềm tự hào của thể thao nước nhà, nhiều ứng viên năm nay xứng đáng với những nỗ lực bứt phá, giàu sức hút.

Một người là sức hút từ môn thể thao “vua”, một người là sự bền bỉ, khổ luyện ở những môn thể thao Olympic khốc liệt. Các ứng viên là minh chứng rõ nhất cho vị thế của thế hệ trẻ Việt Nam trên bản đồ thể thao thế giới.

Bà Lê Thị Hoàng Yến phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Sau một buổi làm việc công tâm, khách quan, cân nhắc từng thành tích cụ thể của các đề cử, Hội đồng đã bỏ phiếu chọn ra 19 gương mặt tiêu biểu nhất vào vòng bình chọn trực tuyến. Dự kiến, ngày 2/3, Ban tổ chức giải thưởng sẽ họp báo công bố 19 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 và mở cổng bình chọn trực tuyến. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với một số đề cử.