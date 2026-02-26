Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Đặng Huy Mạnh

Họ tên: Đặng Huy Mạnh
Ngày sinh: 27/8/2008
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Học sinh lớp 11A1, Trường THPT Hạ Hòa
Đơn vị giới thiệu: Đoàn Trường THPT Hạ Hòa thuộc Đoàn xã Hạ Hòa
* Thành tích/Khen thưởng:
• Mô hình “Hệ thống khí canh thông minh” đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng” năm 2025.
• Đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh Phú Thọ cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2022.
• Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ Văn cấp huyện năm 2023.
• Đạt giải Nhì cấp trường cuộc thi “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” năm 2024.