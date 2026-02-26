Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Đặng Huy Mạnh

Thanh Huyền

TPO - LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

z7227128518126-ea83cc1db17520a2d6f03a953ea91a16.jpg

Họ tên: Đặng Huy Mạnh
Ngày sinh: 27/8/2008
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Học sinh lớp 11A1, Trường THPT Hạ Hòa
Đơn vị giới thiệu: Đoàn Trường THPT Hạ Hòa thuộc Đoàn xã Hạ Hòa

* Thành tích/Khen thưởng:

• Mô hình “Hệ thống khí canh thông minh” đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng” năm 2025.

• Đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh Phú Thọ cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2022.

• Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ Văn cấp huyện năm 2023.

• Đạt giải Nhì cấp trường cuộc thi “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” năm 2024.

Thanh Huyền
#Đặng Huy Mạnh #Gương mặt trẻ Việt Nam #nghiên cứu khoa học #thành tích #giải thưởng

Xem thêm

Cùng chuyên mục