Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Đặng Huy Mạnh

Họ tên: Đặng Huy Mạnh

Ngày sinh: 27/8/2008

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Học sinh lớp 11A1, Trường THPT Hạ Hòa

Đơn vị giới thiệu: Đoàn Trường THPT Hạ Hòa thuộc Đoàn xã Hạ Hòa

* Thành tích/Khen thưởng:

• Mô hình “Hệ thống khí canh thông minh” đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng” năm 2025.

• Đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh Phú Thọ cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2022.

• Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ Văn cấp huyện năm 2023.

• Đạt giải Nhì cấp trường cuộc thi “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” năm 2024.