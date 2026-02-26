Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Nghệ An trồng hàng nghìn cây xanh đầu xuân

Ngọc Tú

TPO - Những “hàng cây thanh niên”, những cánh rừng mới và hàng nghìn cây xanh được vun trồng không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp mà còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương phát triển bền vững.

tp-th-nhan-2.jpg
Hưởng ứng lễ phát động “Tết trồng cây﻿ đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, những ngày qua, khắp các địa phương trong tỉnh Nghệ An rộn ràng không khí ra quân trồng cây, góp thêm những mầm xanh ý nghĩa cho địa phương. Ảnh: Ngọc Tú
tp-as2.jpg
Tại xã Anh Sơn, những ngày qua Đoàn xã đã triển khai 2 công trình thanh niên﻿ mang tên “Hàng cây thanh niên” với hơn 50 cây bằng lăng được trồng tại thôn Phúc Sơn 7 và Đức Sơn 8.
tp-2371504002545879475-1.jpg
tp-as.jpg
Những hàng cây thẳng tắp được trồng mới hứa hẹn sẽ tỏa bóng mát, điểm tô sắc tím mỗi độ hè về, góp phần làm đẹp cảnh quan nông thôn, cải thiện môi trường sinh thái.
tp-as3.jpg
Công trình không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường mà còn là hoạt động thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh﻿ (26/3/1931 – 26/3/2026). Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi công trình, phần việc thanh niên năm 2026 của địa phương.
tp-ythanh.jpg
Tại xã Yên Thành, ngay sau lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026, đông đảo đoàn viên thanh niên đã hăng hái tham gia trồng cây đầu xuân﻿.
tp-ythanh3.jpg
tp-ythanh4.jpg
Mỗi hố đất được đào lên, mỗi cây xanh được vun trồng đều gửi gắm trong đó tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của tuổi trẻ đối với quê hương. Những mầm xanh nhỏ bé hôm nay sẽ lớn lên cùng sự phát triển của địa phương trong tương lai.
tp-ms4.jpg
Tại xã Môn Sơn, hơn 50 đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng 50 cây xanh tại sân vận động xã.
tp-ms9.jpg
Những cây xanh được trồng cẩn thận, đảm bảo phát triển tốt.
tp-ms7.jpg
tp-ms5.jpg
Không chỉ trồng cây, các bạn trẻ còn chủ động đào hố, dựng rào bảo vệ, chăm sóc cây giống với quyết tâm “trồng cây nào, sống tốt cây đó”. Hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng môi trường sinh thái bền vững.
tp-qs3.jpg
Không chỉ ở cấp cơ sở, phong trào trồng cây đầu xuân còn được triển khai mạnh mẽ trong lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An. Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân trồng cây tại doanh trại, thao trường, khu căn cứ hậu cần.
tp-qs4.jpg
Dự kiến trong đợt 1, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh sẽ trồng 20ha rừng và hơn 14.000 cây xanh, gồm hơn 1.500 cây ăn quả và hơn 12.000 cây lấy gỗ, cây bóng mát.
tp-qs2.jpg
Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp truyền thống mỗi dịp đầu xuân. Với tuổi trẻ Nghệ An, đó không chỉ là một hoạt động mang tính phong trào mà còn là trách nhiệm, là hành động cụ thể góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.
Ngọc Tú
#Nghệ An #Đoàn viên #Tuổi trẻ #Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ #Trồng cây xanh #Tết trồng cây xanh

