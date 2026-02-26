Tuổi trẻ Nghệ An trồng hàng nghìn cây xanh đầu xuân

TPO - Những “hàng cây thanh niên”, những cánh rừng mới và hàng nghìn cây xanh được vun trồng không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp mà còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương phát triển bền vững.
Những hàng cây thẳng tắp được trồng mới hứa hẹn sẽ tỏa bóng mát, điểm tô sắc tím mỗi độ hè về, góp phần làm đẹp cảnh quan nông thôn, cải thiện môi trường sinh thái.
Mỗi hố đất được đào lên, mỗi cây xanh được vun trồng đều gửi gắm trong đó tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của tuổi trẻ đối với quê hương. Những mầm xanh nhỏ bé hôm nay sẽ lớn lên cùng sự phát triển của địa phương trong tương lai.
Không chỉ trồng cây, các bạn trẻ còn chủ động đào hố, dựng rào bảo vệ, chăm sóc cây giống với quyết tâm “trồng cây nào, sống tốt cây đó”. Hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng môi trường sinh thái bền vững.