Tuổi trẻ Nghệ An trồng hàng nghìn cây xanh đầu xuân

TPO - Những “hàng cây thanh niên”, những cánh rừng mới và hàng nghìn cây xanh được vun trồng không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp mà còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương phát triển bền vững.