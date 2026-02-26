Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Đỗ Quang Lộc

Họ tên: Đỗ Quang Lộc Ngày sinh: 07/11/1992

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: PGS. TS, Giảng viên Vật lý Vô tuyến và Điện tử Đơn vị giới thiệu: Thành Đoàn Hà Nội

*Thành tích/Khen thưởng:

• Hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên: 1 đề tài cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp Bộ, 2 đề tài cấp cơ sở.

• Đồng tác giả 2 bằng sáng chế độc quyền, giải pháp hữu ích:

o Thiết bị vi lỏng phát hiện dòng tế bào ung thư phổi A549 và quy trình phát hiện dòng tế bào ung thư phổi.

o Cảm biến nhiệt độ cuộn cảm – tụ điện thụ động kết hợp thanh nano kẽm oxit.

• Công bố 78 bài báo khoa học (trước khi bảo vệ tiến sĩ: 14 bài; sau khi bảo vệ tiến sĩ: 64 bài).

• Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025.

• Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2022 – 2023.

• Bằng khen Trung ương Đoàn năm 2022.

• Bằng khen Thành Đoàn Hà Nội năm 2021, 2023 (Nhà giáo trẻ tiêu biểu 2021; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2021 – 2023).

• Bằng khen Hội Vật lý Việt Nam năm 2023.

• Bằng khen Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội các năm 2014, 2016, 2022, 2024.