Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Đỗ Quang Lộc

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

do-quang-loc-1725695874858113245.jpg

Họ tên: Đỗ Quang Lộc

Ngày sinh: 07/11/1992
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: PGS. TS, Giảng viên Vật lý Vô tuyến và Điện tử

Đơn vị giới thiệu: Thành Đoàn Hà Nội

*Thành tích/Khen thưởng:

• Hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên: 1 đề tài cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp Bộ, 2 đề tài cấp cơ sở.

• Đồng tác giả 2 bằng sáng chế độc quyền, giải pháp hữu ích:

o Thiết bị vi lỏng phát hiện dòng tế bào ung thư phổi A549 và quy trình phát hiện dòng tế bào ung thư phổi.

o Cảm biến nhiệt độ cuộn cảm – tụ điện thụ động kết hợp thanh nano kẽm oxit.

• Công bố 78 bài báo khoa học (trước khi bảo vệ tiến sĩ: 14 bài; sau khi bảo vệ tiến sĩ: 64 bài).

• Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025.

• Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2022 – 2023.

• Bằng khen Trung ương Đoàn năm 2022.

• Bằng khen Thành Đoàn Hà Nội năm 2021, 2023 (Nhà giáo trẻ tiêu biểu 2021; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2021 – 2023).

• Bằng khen Hội Vật lý Việt Nam năm 2023.

• Bằng khen Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội các năm 2014, 2016, 2022, 2024.

Thanh Huyền
#Gương mặt trẻ Việt Nam #Đỗ Quang Lộc #nghiên cứu khoa học #Giải thưởng 2025 #Vật lý vô tuyến #Chiến sĩ thi đua cấp Bộ #Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục