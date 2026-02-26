Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Đình Tùng

Họ tên: Nguyễn Đình Tùng Ngày sinh: 08/03/2008

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Học sinh lớp 12A2 chuyên Toán, Trường THPT chuyên KHTN Đơn vị giới thiệu: Báo Giáo dục và Thời đại

*Thành tích/Khen thưởng:

• Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Toán quốc tế IMO 2025. Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước năm 2025.

• Huy chương Vàng kỳ thi Hình học Iran IGO 2022.

• Giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi Toán quốc gia năm học 2024–2025.

• Giải nhì kỳ thi Học sinh giỏi Toán quốc gia năm học 2023–2024.

• Giải nhất kỳ thi Olympic KHTN năm học 2023–2024.

• Huy chương Vàng kỳ thi Olympic KHTN năm học 2022–2023.

• Bằng khen ngày 3/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

• Bằng khen ngày 29/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

• Bằng khen ngày 26/8/2025 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

• Đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2025.

• Giải nhất kỳ thi “Thử thách toán học trẻ” của VIASM trong khuôn khổ Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021–2030 tại Vĩnh Phúc năm 2024.

