Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Ngọc Toàn

TPO - LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

487854999-1100503472121352-12418-3116.jpg

Họ tên: Nguyễn Ngọc Toàn

Ngày sinh: 12/08/1992
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Trường THPT A Lưới – TP Huế

Đơn vị giới thiệu: Trường THPT A Lưới, Huế

*Thành tích/Khen thưởng:

• Dịch chiết từ tro trấu kết hợp với Nano Bạc làm phân bón tăng cường sự phát triển và kháng bệnh cho cây trồng – đạt giải Nhất cấp tỉnh và giải Triển vọng cấp quốc gia.

• Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh dân tộc thiểu số tại Trường THPT A Lưới – được Hội đồng khoa học công nhận Chiến sĩ thi đua thành phố năm 2025.

• Chiến sĩ thi đua cơ sở 5 năm liên tục (2021–2025), Chiến sĩ thi đua Thành phố năm 2025.

• Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023–2024.

• Bằng khen “Giáo viên trẻ tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” năm 2024.

• Hướng dẫn học sinh thi khoa học kỹ thuật đạt giải Nhất cấp tỉnh và giải Triển vọng cấp quốc gia năm học 2024–2025..

• Giấy khen BCH Công đoàn Trường THPT A Lưới về thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2023–2024.

• Bằng khen của Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023–2024.

• Giấy khen về thành tích xuất sắc trong hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi “Trường học không ma túy” năm 2024.

• Giấy chứng nhận đạt giải Triển vọng cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2024–2025.

Thanh Huyền
