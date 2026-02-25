Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: POUJAUD LUKAS Trường Giang

Họ tên: POUJAUD LUKAS Trường Giang Ngày sinh: 19/12/2015 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Học sinh, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (lớp 5A9) Đơn vị giới thiệu: Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng

*Thành tích/Khen thưởng:

• Đạt Huy chương Đồng kỳ thi IKLC năm học 2022–2023.

• Đạt Huy chương Bạc kỳ thi SEAMO năm học 2022–2023.

• Đạt Giải Khuyến Khích Toán ASMO vòng quốc gia năm học 2022–2023.

• Đạt Huy chương Đồng Tiếng Anh FISO vòng quốc gia năm học 2022–2023.

• Đạt Huy chương Đồng Toán TIMO vòng quốc gia năm học 2022–2023.

• Đạt Giải Khuyến Khích Toán FISO vòng quốc gia năm học 2024–2025.

• Đạt Huy chương Đồng Tiếng Anh FISO vòng quốc gia năm học 2024–2025.

• Đạt Huy chương Bạc Toán TIMO vòng quốc gia năm học 2024–2025.

• Đạt Huy chương Đồng Toán ASMO vòng khu vực năm học 2024–2025.

• Đạt Huy chương Bạc Tiếng Anh ASMO vòng khu vực năm học 2024–2025.

• Danh hiệu Học sinh xuất sắc 4 năm liền từ năm học 2021–2022 đến năm học 2024–2025.

• Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020–2025.

• Đạt Giải Ba cuộc thi Tiếng Anh 4.0 với chủ đề “Hải Phòng – Thành phố tương lai” do Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng tổ chức.

• Đạt Giải Nhì Cờ nhanh Hội khỏe Phù Đổng quận Lê Chân năm học 2023–2024.

• Đạt Giải Nhì Cờ nhanh Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hải Phòng lần thứ XVII.

• Đạt Giải Ba vòng bán kết sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra thế giới” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.