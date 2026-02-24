Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Đình Bắc

Họ tên: Nguyễn Đình Bắc
Ngày sinh: 2004
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Tiền đạo CLB Công an Hà Nội; Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam
Đơn vị giới thiệu: Báo Tiền Phong.
* Thành tích/Khen thưởng:
- Huy chương vàng Bóng đá nam SEA Game 33 tại Thái Lan năm 2025;
- Vô địch Giải bóng đá U23 ASEAN năm 2025;
- Cầu thủ xuất sắc nhất Giải vô địch bóng đá U23 ASEAN năm 2025;
- Quả bóng Bạc Việt Nam năm 2025;
- Danh hiệu “Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2025”;
- Cùng CLB Công an Hà Nội giành cú đúp danh hiệu quốc nội gồm chức vô địch Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia;
- Xếp thứ ba về điểm số trong cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025;
- Cầu thủ xuất sắc nhất Giải Hạng Nhất Quốc gia năm 2023.