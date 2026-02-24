Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Đức Phúc

Họ tên: Nguyễn Đức Phúc Ngày sinh: 1996 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Ca sĩ tự do Đơn vị giới thiệu: Báo Tiền Phong.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Tiết mục Phù Đổng Thiên Vương tại cuộc thi Intervision 2025 - cuộc thi âm nhạc quốc tế do Nga tổ chức;

- Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích đoạt vô địch tại Intervision 2025 - cuộc thi âm nhạc quốc tế do Nga tổ chức, với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương;

- Trong năm 2025 Đức Phúc còn được vinh danh ở nhiều hạng mục khác như Ca sĩ sáng tạo truyền cảm hứng 2025. Sứ giả truyền cảm hứng (Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành) và Best Inspiring Performance of the Year tại Male Icon Awards 2025 do Men’s Folio Vietnam tổ chức;

- Best 5 Anh Trai Say Hi 2024 (đội hình nhóm nhạc);

- Tích cực trong hoạt động thiện nguyện: Ủng hộ 500 triệu cho 3 quỹ thiện nguyện dịp Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước. Ủng hộ 50 triệu đồng để hỗ trợ đất nước Cuba vượt qua khó khăn theo lời kêu gọi của Chính phủ. Ủng hộ 150 triệu khắc phục hậu quả bão Kajiki. Ủng hộ 500.000 quỹ thiện nguyện tại Nga giúp đỡ trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. Ủng hộ 1 tỷ đồng cho đồng bào khắc phục hậu quả do bão Bualoi.