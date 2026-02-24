Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Đức Phúc

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

duc-phuc.jpg

Họ tên: Nguyễn Đức Phúc

Ngày sinh: 1996

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Ca sĩ tự do

Đơn vị giới thiệu: Báo Tiền Phong.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Tiết mục Phù Đổng Thiên Vương tại cuộc thi Intervision 2025 - cuộc thi âm nhạc quốc tế do Nga tổ chức;

- Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích đoạt vô địch tại Intervision 2025 - cuộc thi âm nhạc quốc tế do Nga tổ chức, với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương;

- Trong năm 2025 Đức Phúc còn được vinh danh ở nhiều hạng mục khác như Ca sĩ sáng tạo truyền cảm hứng 2025. Sứ giả truyền cảm hứng (Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành) và Best Inspiring Performance of the Year tại Male Icon Awards 2025 do Men’s Folio Vietnam tổ chức;

- Best 5 Anh Trai Say Hi 2024 (đội hình nhóm nhạc);

- Tích cực trong hoạt động thiện nguyện: Ủng hộ 500 triệu cho 3 quỹ thiện nguyện dịp Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước. Ủng hộ 50 triệu đồng để hỗ trợ đất nước Cuba vượt qua khó khăn theo lời kêu gọi của Chính phủ. Ủng hộ 150 triệu khắc phục hậu quả bão Kajiki. Ủng hộ 500.000 quỹ thiện nguyện tại Nga giúp đỡ trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. Ủng hộ 1 tỷ đồng cho đồng bào khắc phục hậu quả do bão Bualoi.

Thanh Huyền
#Nguyễn Đức Phúc #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu #Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam #Trung ương Đoàn #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #ca sĩ Đức Phúc #Intervision 2025 #Anh trai say hi

Xem thêm

Cùng chuyên mục