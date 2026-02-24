Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Mùa A Thi

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

mua-a-thi.jpg

Họ tên: Mùa A Thi

Ngày sinh: 27/5/1999

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên

Đơn vị giới thiệu: Giải thưởng Thanh niên sống đẹp.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Rạng sáng ngày 1/8/2025, khi bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên) đối mặt nguy cơ lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, anh Mùa A Thi đã kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và không chần chừ ứng phó. Anh đã chủ động cảnh báo người dân, yêu cầu sơ tán khẩn cấp 21 hộ với khoảng 90 nhân khẩu đến nơi cao, an toàn. Nhờ sự quyết đoán và dũng cảm ấy, toàn bộ các hộ dân trong bản đã thoát được thảm họa trước khi đất đá ập xuống;

- Huân chương Lao động hạng Nhất vì dũng cảm cứu người, tài sản trong trận lũ quét ngày 1/8;

- Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen ngợi hành động dũng cảm, quyết đoán, sáng suốt của Mùa A Thi trong trận lũ quét rạng sáng 1/8/2025, vì đã cứu được 90 người dân bản Háng Pu Xi.

- Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025.

Thanh Huyền
#Mùa A Thi #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu #Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam #Trung ương Đoàn #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

