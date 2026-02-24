Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Đặng Thị Lệ Hằng

Họ tên: Đặng Thị Lệ Hằng Năm sinh: 1993 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Công nghệ Vật liệu Y Sinh Đơn vị giới thiệu: Báo Tiền Phong.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Là tác giả chính của 46 công bố khoa học (20 tác giả chính, 14Q1, 4Q2 và 1Q3) trong đó có: 24 Công trình thuộc Q1; 18: Q2; 3: Q3 và 1: Q4;

- Xuất bản sách: 02, trong đó 01 vai trò tác giả và 01 vai trò đồng chủ biên. Sở hữu trí tuệ: 03 ĐQSC;

- Chủ nhiệm đề tài 01 Bộ (Xuất sắc), 01 Khởi nguồn (Đạt); tham gia 02 đề tài thuộc chương trình KHCN thuộc đề tài độc lập Cấp Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam dành cho cán bộ khoa học trẻ;

- Giải thưởng Khoa học & Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025;

- Danh hiệu Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác năm 2025;

- Danh hiệu tuổi trẻ sáng tạo năm 2025.