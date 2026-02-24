Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Họ tên: Lê Nguyễn Bảo Ngọc Ngày sinh: 2001 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Giám đốc và Sáng lập Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Gen Zero Đơn vị giới thiệu: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc là gương mặt trẻ tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh hội nhập và tinh thần cống hiến;

- Bảo Ngọc tham dự nhiều diễn đàn quan trọng như Diễn đàn Tương lai Châu Á (AFF), Hội nghị Thượng đỉnh P4G, Hội nghị Thượng đỉnh Biến đổi Khí hậu COP29; dẫn chương trình Đối thoại Thanh niên với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và tham gia phát biểu tại nhiều sự kiện của Liên Hợp Quốc, UNICEF về môi trường, thanh niên và phát triển bền vững;

- Tích cực tham gia các chương trình gìn giữ, quảng bá văn hóa Việt Nam, các chiến dịch phòng, chống ma túy cùng Công an TP. Hồ Chí Minh, các chiến dịch tình nguyện, chương trình TEDx và các hoạt động về khí hậu như LCOY Vietnam, VYCEP, MockCOP, chuỗi Unitour tại các trường đại học, khích lệ giới trẻ hành động vì tương lai bền vững;

- Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025;

- Công dân Trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025;

- Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Đạt giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024;

- Bằng khen Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam về việc Đạt Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025;

- Bằng khen Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh về việc Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố năm 2024;

- Bằng khen Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau về việc Đã có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cà Mau.