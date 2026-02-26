Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Lê Quốc Việt

Họ tên: Lê Quốc Việt Ngày sinh: 1990

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Trường Đại học Tôn Đức Thắng Đơn vị giới thiệu: Báo Tiền Phong

* Thành tích/Khen thưởng:

• Công trình nghiên cứu: Nghiên cứu phát triển hệ phân phối thuốc từ vật liệu sinh học ứng dụng liệu pháp quang nhiệt và liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư và bệnh tự miễn.

• Mục tiêu: Phát triển hệ phân phối thuốc thế hệ mới từ vật liệu sinh học nhằm tăng hiệu quả điều trị ung thư và bệnh tự miễn; xây dựng hệ giá mang đa chức năng có khả năng tải thuốc, chất bổ trợ vắc-xin, hướng đích khối u, chuyển đổi quang nhiệt và điều hòa miễn dịch.

• Giá trị thực tiễn: Ứng dụng trong phát triển thuốc thế hệ mới, tăng hiệu quả điều trị, giảm tác dụng phụ toàn thân, giảm độc tính, nâng cao tính an toàn; là tiền đề phát triển vắc-xin thế hệ mới điều trị ung thư và bệnh tự miễn.

• Công trình đã công bố trên 31 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI (26 bài Q1, 5 bài Q2) trên những tạp chí như ACS Nano, Advanced Materials, Advanced Functional Materials…

• 3 bằng độc quyền sáng chế quốc gia.

• 27 bài báo khoa học công bố trên tạp chí quốc tế danh mục Q1 (17 bài tác giả chính).

• 6 bài báo khoa học công bố trên tạp chí quốc tế danh mục Q2 (2 bài tác giả chính).

• 3 bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học trong nước (2 bài tác giả chính).

• 2 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu đạt yêu cầu (chủ trì).

• 1 chương sách phục vụ đào tạo do nhà xuất bản quốc tế uy tín phát hành (đồng tác giả).