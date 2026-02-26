Tuổi trẻ Trung đoàn 923 Phòng không - Không quân ra quân Tháng thanh niên năm 2026

TPO - Với tinh thần “Bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo, tô hồng truyền thống”, trong Tháng Thanh niên 2026, tuổi trẻ Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 Phòng không - Không quân tập trung triển khai hiệu quả phong trào “3 tiên phong quyết thắng”, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ngày 25/2, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 Phòng không Không quân tổ chức phát động Tháng Thanh niên năm 2026. Đây là đơn vị được Quân chủng PK-KQ chọn tổ chức phát động điểm. Dự chương trình có Đại tá Nguyễn Hữu Toàn – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; đại diện Tỉnh Đoàn Thanh Hóa.

Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Với tinh thần “Bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo, tô hồng truyền thống”, trong Tháng Thanh niên 2026, tuổi trẻ Trung đoàn 923 tập trung triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, QĐND Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tổ chức hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2026; gặp gỡ, giao lưu với cán bộ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, gương mặt trẻ tiêu biểu của đơn vị.

Đại tá Đỗ Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 923 phát biểu phát động.

Triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tập trung triển khai hiệu quả phong trào “3 tiên phong quyết thắng” trong thanh niên Trung đoàn; phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp đỡ Nhân dân xóa đói, giảm nghèo; tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tổ chức cao điểm "Ngày Đoàn viên" vào ngày 26/3/2026, sinh hoạt chủ điểm gắn với chủ đề “Thanh niên Trung đoàn 923 bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo, tô hồng truyền thống”. Tham mưu tổ chức đối thoại, trao đổi giữa cấp ủy, chỉ huy đơn vị các cấp với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên.

Thiếu tá Lê Văn Nam - Bí thư Liên Chi đoàn Tiểu đoàn Kỹ thuật hậu cần sân bay phát biểu hưởng ứng thi đua.

Ngay sau lễ phát động, Đoàn cơ sở Trung đoàn 923 đã huy động hơn 100 cán bộ, đoàn viên thanh niên trồng cây xanh khu vực Trung đoàn, lao động dọn dẹp vệ sinh Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Xuân Phú.

Đại diện các Chi đoàn ký kết giao ước thi đua.

Các đại biểu trồng cây sau lễ phát động.