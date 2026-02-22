Tuổi trẻ Học viện Kỹ thuật Quân sự thắp lửa khát vọng, quyết tâm lập công

TPO - Sáng 22/2, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân Tháng Thanh niên 2026. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm hướng tới chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 60 năm Ngày truyền thống Học viện.

Tham dự chương trình có Trung tướng Trần Văn Thưởng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS); Thiếu tướng Trần Văn Duy - Phó Chính ủy Học viện KTQS; lãnh đạo, đại biểu cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện.

﻿ ﻿ Lãnh đạo Học viện KTQS và các cơ quan, đơn vị tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Trần Văn Duy - Phó Chính ủy Học viện KTQS, nhấn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tháng Thanh niên sẽ là tiền đề, động lực to lớn cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026 của Học viện.

Để hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ và thực hiện tốt nội dung hoạt động Tháng Thanh niên năm 2026, Thiếu tướng Trần Văn Duy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ tiếp tục giáo dục, quán triệt chỉ thị, kế hoạch của trên về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”.

Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và binh sĩ về vai trò, ý nghĩa to lớn và giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng bảo vệ môi trường sinh thái, tạo phong trào sâu rộng trong toàn Học viện; đồng thời tích cực tuyên truyền vận động gia đình, người thân và nhân dân hưởng ứng hoạt động này.

Thiếu tướng Trần Văn Duy - Phó Chính ủy Học viện KTQS, phát biểu tại chương trình.

Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục về truyền thống đất nước, Quân đội và truyền thống Học viện; khơi dậy lòng nhiệt huyết, vai trò xung kích và trách nhiệm chính trị của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ, hội viên phụ nữ và Đoàn thanh niên.

Tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên giai đoạn 2015-2030, phong trào “Ba tiên phong quyết thắng", giai đoạn 2025-2030.

“Đặc biệt là quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, về 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa và hành động theo phương châm 5 vững”, Thiếu tướng Trần Văn Duy nói.

Quang cảnh lễ phát động.

Phó Chính ủy Học viện KTQS cũng lưu ý việc phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo trong hoạt động giảng dạy, học tập, công tác và phục vụ, chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng; đổi mới phương pháp theo hướng giảng dạy tích cực, nâng cao tính chủ động của người học.

“Triển khai hiệu quả phong trào tình nguyện, các mô hình, các câu lạc bộ; đổi mới hình thức sinh hoạt chính trị, đẩy mạnh hoạt động giáo dục đạo đức cách mạng theo phương châm kết hợp giáo dục của tổ chức quần chúng với đề cao và phát huy vai trò tự giáo dục, tự tu dưỡng, tự nâng cao nhận thức chính trị trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ”, Thiếu tướng Trần Văn Duy yêu cầu.

Đại diện cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn Học viện, Thượng úy Lý Trung Kiên - Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 2 (Học viện KTQS), khẳng định sẽ tích cực hưởng ứng các phong trào tình nguyện, chủ động đăng ký đảm nhận, ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

“Chúng tôi coi đây là cơ hội để thể hiện khả năng, trách nhiệm của bản thân, đồng thời học hỏi, nâng cao tri thức, kỹ năng tham gia, tổ chức các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên”, Thượng úy Lý Trung Kiên nói.

Lãnh đạo Học viện KTQS và các đại biểu trồng cây tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ Hòa Lạc (Học viện KTQS).

Lãnh đạo Học viện KTQS trao đổi với các đại biểu tham dự chương trình về hoạt động Tháng Thanh niên 2026.