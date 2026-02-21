Nữ chiến binh Karate 3 lần được Chủ tịch nước vinh danh

TPO - Chinh phục những đấu trường bằng bản lĩnh thép và ý chí vượt giới hạn, nữ chiến binh Karate Nguyễn Thị Diệu Ly 3 lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Ở tuổi 21, hành trình của cô là câu chuyện về khát vọng vươn tới đỉnh cao trong màu áo Quân đội và đội tuyển Quốc gia.

Lần đầu “đoạt vàng” ở đấu trường thế giới

6 giờ sáng, ngày mới của Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Diệu Ly bắt đầu bằng những bước vận động nhẹ và bữa sáng gọn gàng. 8 giờ 30 và 14 giờ 30 là hai khung giờ bước vào các buổi tập chính. Nhịp sinh hoạt ấy lặp lại đều đặn, nghiêm cẩn như kỷ luật thao trường.

Nữ chiến binh Karate Nguyễn Thị Diệu Ly. Ảnh: NVCC

Là vận động viên Karate của Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội (Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu), hiện tại Diệu Ly đang tập trung tại Đội tuyển Quốc gia Karate Việt Nam. Giáo án được huấn luyện viên điều chỉnh linh hoạt, xen kẽ giữa chuyên môn và thể lực. Trong đó, những bài chạy tốc độ bền luôn là phần “ám ảnh” nhất với cô.

“Tôi vốn có nền thể lực từ nhỏ không quá mạnh và dễ ốm, nên những bài chạy cường độ cao luôn là thử thách lớn”, Diệu Ly chia sẻ. Không né tránh điểm yếu của mình, trái lại, chính việc nhìn thẳng vào hạn chế ấy giúp Ly hiểu rằng, nếu không vượt qua, cô sẽ không thể trụ vững ở đẳng cấp cao.

Trước khi giành Huy chương Vàng Giải vô địch trẻ thế giới năm 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Diệu Ly đã trải qua một giai đoạn thực sự khó khăn. Ngay tại Giải vô địch trẻ quốc gia trước đó, khi đang thi đấu với phong độ ổn định, cô bất ngờ gặp chấn thương trật khớp háng. Vừa hồi phục, Diệu Ly lập tức bước vào quá trình chuẩn bị cho giải thế giới, đồng thời phải ép tới 7kg để đủ hạng cân.

Nguyễn Thị Diệu Ly và Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển trẻ quốc gia Phạm Hồng Hà.

“Đó lại là giải quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, nên tâm lý càng nặng nề hơn khi đã 4 năm tôi tập luyện tại đội tuyển trẻ quốc gia nhưng chưa từng được cọ xát hay thi đấu giải quốc tế. Nhưng chính quãng thời gian ấy giúp tôi trưởng thành hơn, hiểu rõ mình chịu đựng được tới đâu và phải mạnh mẽ thế nào để bước ra thảm đấu với tâm thế tốt nhất”, Diệu Ly chia sẻ.

Khi trận chung kết năm đó ở Thổ Nhĩ Kỳ khép lại, Diệu Ly và nữ Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển trẻ quốc gia Phạm Hồng Hà ôm chầm lấy nhau ngay khi vừa bước xuống thảm đấu. Bao áp lực, nỗ lực được đền đáp trong khoảnh khắc vỡ òa. Cả hai cùng hướng lên khán đài, nơi các đồng đội reo hò cổ vũ đầy tự hào. Với Diệu Ly, đó là ký ức không thể nào quên.

Chiến thắng ký ức thất bại

Trong một năm qua, Diệu Ly đã trải qua nhiều trận đấu với nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng căng thẳng nhất vẫn là trận chung kết Giải vô địch trẻ châu Á Karate tại Trung Quốc vào tháng 9/2025.

Cú ra đòn chính xác của Diệu Ly trong một trận đấu tại SEA Games 33.

Đối thủ của cô là võ sĩ Iran - người từng đánh bại Diệu Ly với tỷ số 9-7 tại Philippines năm trước và cũng vừa giành Huy chương Vàng thế giới cùng nhiều danh hiệu lớn. Áp lực đè nặng khi Diệu Ly bước vào thảm đấu.

“Trước khi lên thảm, tôi tự nhắc mình rằng dù kết quả thế nào cũng phải chiến đấu đến tận giây cuối, vì tôi là một chiến binh của Quân đội và đang đại diện cho đất nước”, Diệu Ly nhớ lại.

Những giây đầu, Diệu Ly bị đối thủ dẫn 0-1. Không chùn bước, cô chủ động tấn công, lật ngược thế trận bằng một đòn đá ippon và một đòn tay phản chặn, khép lại trận đấu với tỷ số 4-1 khi đồng hồ điểm hết giờ.

Khoảnh khắc chiến thắng, cô bật khóc ngay trên thảm, tim vẫn đập dồn dập vì áp lực chưa kịp tan. Đó không chỉ là chiến thắng trước đối thủ mạnh, mà còn là chiến thắng trước chính nỗi sợ và ký ức thất bại của bản thân...

Thiếu úy Diệu Ly và chị gái ruột - Thiếu tá Nguyễn Thị Ngoan, cùng tham gia một giải đấu.

Sinh năm 2025, Diệu Ly đến với Karate năm 2017, khi mới 12 tuổi, trong một lần theo chị gái lên Trung tâm Thể dục Thể thao Quân đội tập thử. Khi ấy, cô gầy, thể lực yếu và hay ốm. Người truyền cảm hứng cho Ly chính là chị gái ruột - Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Ngoan - người từng giành nhiều thành tích lớn cho thể thao Quân đội và đất nước trong bộ môn Karate.

Nhìn tấm gương của chị, Diệu Ly nuôi ước mơ được đứng trên bục vinh quang. Dù biết con đường phía trước không dễ dàng, nhất là với người có nền tảng thể lực yếu, Ly vẫn quyết tâm theo đuổi vì “muốn thử thách, muốn chứng minh mình có thể vượt qua điểm yếu và khẳng định bản thân”.

9 năm gắn bó với Karate là 9 năm đi qua đủ cung bậc khó khăn và thử thách, đồng thời đem lại cho Diệu Ly bảng thành tích rất ấn tượng, gồm: Huy chương Vàng Giải vô địch trẻ thế giới 2022; 5 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng tại Giải vô địch Đông Nam Á ở nội dung cá nhân và đồng đội; 2 Huy chương Vàng châu Á nội dung đồng đội; 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc SEA Games 33; trọn bộ Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại Giải vô địch trẻ châu Á; cùng chuỗi Huy chương Vàng quốc gia liên tiếp từ 2018 đến 2025.

Với Diệu Ly, trên thảm đấu, mỗi đòn đánh chỉ diễn ra trong tích tắc. Nhưng phía sau khoảnh khắc ấy là những năm tháng mồ hôi, nước mắt và cả những giới hạn bị xô đổ.

Cùng với đó, trong năm 2025, Diệu Ly đã 3 lần được Chủ tịch nước ký Quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Nhì về những đóng góp xuất sắc trong màu áo thể thao Quân đội và đội tuyển Quốc gia.

Đằng sau những tấm huy chương là quỹ thời gian cá nhân bị thu hẹp tối đa. Phần lớn thời gian của Ly dành cho tập luyện và thi đấu. Nhiều dịp quan trọng của gia đình, bạn bè, cô không thể có mặt vì đang tập trung đội tuyển hoặc chuẩn bị cho giải đấu.

“Tuổi trẻ của tôi gắn liền với thảm đấu và những chuyến tập huấn, thi đấu dài ngày, xa xôi. Đôi khi là nỗi cô đơn, áp lực và cả những giới hạn mình buộc phải vượt qua”, Diệu Ly chia sẻ.