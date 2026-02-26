Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Trần Tùng Anh

Họ tên: Trần Tùng Anh Ngày sinh: 19/05/1995

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Ca sĩ Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Đoàn Bắc Ninh

Thành tích/Khen thưởng:

• Thường xuyên tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người, danh lam thắng cảnh và những giá trị tích cực trên mạng xã hội, thu hút đông đảo giới trẻ đón nhận, góp phần lan tỏa văn hóa Việt.

• Nhiều lần tham gia chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng tại diễn đàn, chương trình giáo dục và hoạt động thiện nguyện; xuất hiện trên một số chương trình truyền hình như Café buổi sáng, Chuyển động 24h.

• Thực hiện dự án âm nhạc Album “Suối Ru”, Album “Núi Hát” góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trong âm nhạc.

• Năm 2024: Quán quân Giải thưởng Thanh âm – Cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ do Nhạc viện Chiết Giang (Trung Quốc) tổ chức.

• Năm 2024: Giải Nhất Cuộc thi “Thông điệp gửi Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang” nhiệm kỳ 2024–2029.

• Năm 2024: Giải thưởng Thanh niên sống đẹp của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

• Năm 2022: Tham gia Gương mặt thân quen với vai trò huấn luyện viên, đạt giải Ba.