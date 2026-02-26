Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Trần Tùng Anh

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

ava-1.jpg

Họ tên: Trần Tùng Anh

Ngày sinh: 19/05/1995
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Ca sĩ

Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Đoàn Bắc Ninh

Thành tích/Khen thưởng:

• Thường xuyên tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người, danh lam thắng cảnh và những giá trị tích cực trên mạng xã hội, thu hút đông đảo giới trẻ đón nhận, góp phần lan tỏa văn hóa Việt.

• Nhiều lần tham gia chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng tại diễn đàn, chương trình giáo dục và hoạt động thiện nguyện; xuất hiện trên một số chương trình truyền hình như Café buổi sáng, Chuyển động 24h.

• Thực hiện dự án âm nhạc Album “Suối Ru”, Album “Núi Hát” góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trong âm nhạc.

• Năm 2024: Quán quân Giải thưởng Thanh âm – Cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ do Nhạc viện Chiết Giang (Trung Quốc) tổ chức.

• Năm 2024: Giải Nhất Cuộc thi “Thông điệp gửi Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang” nhiệm kỳ 2024–2029.

• Năm 2024: Giải thưởng Thanh niên sống đẹp của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

• Năm 2022: Tham gia Gương mặt thân quen với vai trò huấn luyện viên, đạt giải Ba.

Thanh Huyền
#Gương mặt trẻ Việt Nam #Trần Tùng Anh #văn hóa nghệ thuật #ca sĩ #Bắc Ninh #Tỉnh Đoàn Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục