Giới trẻ

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Vũ Thái Học

Thanh Huyền
TPO - LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Họ tên: Vũ Thái Học

Ngày sinh: 1995
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Giảng viên Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin và Chuyển đổi số, Trường Đại học Thủ Dầu Một

Đơn vị giới thiệu: Báo Tiền Phong

*Thành tích/Khen thưởng:

• Công trình nghiên cứu hệ thống đa truy cập gói ngắn không trực giao dựa trên bề mặt phản xạ thông minh (IRS-Aided Short-Packet NOMA Systems) tiên phong đề xuất giải pháp tối ưu kết hợp công nghệ bề mặt phản xạ thông minh (IRS) và đa truy cập không trực giao (NOMA) trong hệ thống thông tin gói tin ngắn.

• Nghiên cứu giúp tăng phạm vi phủ sóng, giảm độ trễ truyền, cải thiện hiệu suất lỗi truyền trên kênh vô tuyến, nâng cao hiệu quả sử dụng băng thông và tiết kiệm chi phí triển khai thực tế.

• Phương pháp tiếp cận dựa trên mô hình toán học kết hợp mô phỏng Matlab và thuật toán Monte-Carlo, đóng góp lý thuyết mới cho việc khai thác IRS và NOMA trong hệ thống thông tin phức tạp, đặc biệt với mạng 5G và những hệ thống yêu cầu độ trễ cực thấp, độ tin cậy rất cao.

• Ứng viên là tác giả thứ nhất, phụ trách toàn bộ quá trình hình thành ý tưởng, thiết kế mô hình, xây dựng phương pháp tính toán, kiểm chứng và biên soạn bản thảo công trình.

• Công trình được xuất bản trên tạp chí khoa học uy tín IEEE Transactions on Vehicular Technology (IF 7.1), đạt 78 lượt trích dẫn theo Google Scholar.

• Nghiên cứu khẳng định tiềm năng ứng dụng bề mặt phản xạ thông minh trong nâng cao chất lượng truyền dẫn vô tuyến cho hệ thống IoT, mạng 5G và dịch vụ yêu cầu hiệu suất cao, độ trễ thấp.

• 49 bài báo khoa học công bố trên tạp chí quốc tế danh mục Q1 (25 bài là tác giả chính).

• 01 bài báo khoa học công bố trên tạp chí quốc tế danh mục Q2.

• 10 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo quốc tế (05 báo cáo là tác giả chính).

Thanh Huyền
#Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam #Vũ Thái Học #nghiên cứu khoa học #bề mặt phản xạ thông minh #5G

