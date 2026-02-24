Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Lương Thái Duy

Họ tên: Nguyễn Lương Thái Duy Năm sinh: 2008 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam Đơn vị giới thiệu: Báo Giáo dục và Thời đại.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế năm 2025. Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước;

- Huy chương bạc cuộc thi Olympic Sinh học Hoa Kì (USABO) năm 2025;

- Đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm học 2024 - 2025;

- Giải Nhất kỳ thi chọn Học sinh giỏi Thành phố Hà Nội môn Sinh học năm học 2024 - 2025;

- Giải Nhất kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học năm học 2024 -2025;

- Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội.