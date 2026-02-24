Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Phạm Anh Tuấn

Họ tên: Phạm Anh Tuấn Năm sinh: 1991 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Đại học Công nghệ Hoàng Gia KTH, Thụy Điển Đơn vị giới thiệu: Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Thụy Điển, TT KHCN và tài năng trẻ.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Giải pháp nền móng năng lượng tích hợp: Hướng đi mới cho hạ tầng và năng lượng bền vững trong bối cảnh thích ứng biến đổi khí hậu tại các vùng chịu tác động thời tiết cực đoan;

- Tác giả chính của 12 bài báo liên quan trên các tạp chí quốc tế hàng đầu; tiêu biểu. Tác giả của 36 bài báo trên tạp chí quốc tế Q1 (tác giả chính: 33);

- Người phản biện xuất sắc cho hơn 30 tạp chí quốc tế;

- Giải thưởng Khoa học & Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025;

- Giải thưởng quốc tế Rising Star in Geotechnical Engineering ;

- Top 2% Nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới (Stanford/Elsevier);

- Huy chương Bạc dành cho Nhà phản biện xuất sắc của tạp chí khoa học quốc tế;

- Thành viên Ban biên tập tạp chí quốc tế uy tín Geosynthetics International(Q1);

- Hợp tác nghiên cứu, CGCN với các đối tác đến từ Mỹ, Canada, châu Âu, Nhật Bản, Việt Nam;

- Sáng lập Phòng thí nghiệm GREENX Lab