Thủ tướng phân công 27 thành viên Chính phủ làm việc với 34 tỉnh, thành

TPO - Các thành viên Chính phủ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn công tác làm việc với địa phương theo hình thức phù hợp, báo cáo Thủ tướng về nội dung, kết quả làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 339/QĐ-TTg phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương để đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì làm việc với thành phố Hà Nội và TPHCM.

Theo quyết định, các thành viên Chính phủ sẽ chủ trì làm việc với các địa phương để đôn đốc triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ lớn, gồm:

Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công;

Tình hình triển khai tháo gỡ các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài theo Nghị quyết số 170/2024 và Nghị quyết số 265/2025 của Quốc hội;

Tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm đã được khởi công trong năm 2025;

Tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia;

Tình hình triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp;

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Phân công các thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương.

Quyết định nêu rõ, thành viên Chính phủ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn công tác làm việc với địa phương (hoàn thành trước ngày 8/3) theo hình thức phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung, kết quả làm việc, trong đó phân tích rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Thủ tướng giao chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị nội dung báo cáo, gửi các thành viên Chính phủ chủ trì đoàn công tác trước ngày 3/3.

Các bộ, cơ quan trung ương có bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan là thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương, báo cáo Thủ tướng kết quả làm việc trước ngày 10/3 năm 2026, đồng thời gửi Bộ Tài chính để tổng hợp.