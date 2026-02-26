Tổng Bí thư: Tham gia Hội đồng Hòa Bình về Gaza ‘chứng minh sự chủ động chiến lược trong chính sách đối ngoại’

Sáng 26/2, tại trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chủ trì tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI dự hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương; bà Vũ Lan Phương - Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND phường Cửa Nam; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Hoàng Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam; bà Trương Thị Kim Vân - Chuyên viên phòng Văn hóa - xã hội UBND phường Đống Đa.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt; chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các cử tri dự hội nghị cũng phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Luôn luôn tự chủ chiến lược

Trao đổi vấn đề cử tri quan tâm về công tác đối ngoại, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Nghị quyết Đại hội XIV xác định công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đây là điểm rất mới, thể hiện sự trưởng thành trong lý luận và cũng là đòi hỏi của thực tế hiện nay.

Tổng Bí thư khẳng định, công tác đối ngoại sẽ được triển khai một cách tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường hơn, đóng góp hiệu quả hơn vào những mục tiêu chiến lược của đất nước và thể hiện trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình, phát triển của thế giới; vì Đảng vững mạnh, vì nước Việt Nam giàu mạnh, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Việt Nam đã tham gia trách nhiệm vào nền chính trị thế giới; cử quân đội, công an tham gia gìn giữ hoà bình; tích cực tham gia giải quyết các xung đột, các điểm nóng trên thế giới; tham gia cứu trợ, cứu hộ nhân đạo… được dư luận, bạn bè thế giới đánh giá cao. “Trước đây, chúng ta còn khó khăn, trông chờ vào sự viện trợ; sự đóng góp, trách nhiệm với thế giới chưa thể hiện được nhiều. Nhưng rõ ràng, giờ đây chúng ta đã trưởng thành, vững mạnh hơn, có trách nhiệm với khu vực, thế giới, với các nước bạn bè, tạo môi trường hòa bình để phát triển…”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, phải gắn chặt chẽ giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội, tạo ra sức mạnh tổng hợp để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Theo Tổng Bí thư, Việt Nam tham gia vào nền chính trị thế giới để chủ động, không để điều gì bất ngờ xảy ra, luôn luôn tự chủ chiến lược, không bị phụ thuộc.

“Đối ngoại của Việt Nam phải tiếp tục phát triển, tiếp thu những tinh hoa, tri thức và phương pháp của ngoại giao hiện đại. Thấm nhuần tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dĩ bất biến, ứng vạn biến. Dĩ bất biến là độc lập chủ quyền, là toàn vẹn lãnh thổ, là lợi ích quốc gia dân tộc. Những điều đó không hề thay đổi, không được thay đổi. Ứng vạn biến là sự linh hoạt, mềm dẻo, khôn khéo trong sách lược, đối sách cụ thể. Bác dạy những điều như vậy, những điều gì là căn cốt, chiến lược, cốt tử nhất thì phải giữ”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Chia sẻ thêm về chuyến công tác đến Hoa Kỳ dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam tham gia với tư cách thành viên sáng lập, “chứng minh cho sự chủ động chiến lược trong chính sách đối ngoại của chúng ta”. “Chúng ta đã trưởng thành, đã vững mạnh, chúng ta đã chủ động, đã tích cực tham gia vào những vấn đề của toàn cầu và được dư luận thế giới, quốc tế đánh giá cao”, Tổng Bí thư nói, thêm rằng, điều này cũng “thể hiện sự lớn mạnh và sự trưởng thành trong chính sách đối ngoại của chúng ta”.

Tổng Bí thư cho biết, bên cạnh việc tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, Việt Nam cũng đã có cuộc làm việc với phía Hoa Kỳ, gặp Tổng thống Donald Trump, để thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó có vấn đề trọng tâm về thuế đối ứng…

Đất nước muốn bứt phá nhanh thì thanh niên phải đi đầu

Trả lời câu hỏi của cử tri về vấn đề phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đây là “vấn đề then chốt của tương lai đất nước”.

Theo Tổng Bí thư, nếu không dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam sẽ rất khó bứt phá, càng khó thực hiện khát vọng trở thành một nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Đại hội XIV của Đảng cũng đã xác định, phải lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính cho mô hình tăng trưởng mới. “Đây không chỉ là khẩu hiệu mà là con đường tất yếu để phát triển nhanh và bền vững”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư thông tin, trong năm 2026, Ban Chấp hành Trung ương sẽ cụ thể hóa quan điểm này bằng việc ban hành các nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước, có các biện pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng 2 con số. “Hội nghị Trung ương 2 sẽ có nghị quyết về vấn đề này”, Tổng Bí thư cho biết.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Về một số định hướng lớn, theo Tổng Bí thư, đầu tiên, phải tạo được đột phá về thể chế. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là cơ chế và cách làm. Phải tạo môi trường pháp lý thông thoáng, khuyến khích sáng tạo, dám làm thí điểm, dám chịu trách nhiệm. Người đứng đầu các cấp phải chịu trách nhiệm nếu để chậm đổi mới, chậm ứng dụng Khoa học công nghệ.

Thứ hai, phải tập trung phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số và dữ liệu.

Thứ ba, phát triển nhanh doanh nghiệp công nghệ Việt Nam từng bước và làm chủ được công nghệ chiến lược.

Trong thông điệp gửi tới các cử tri trẻ, Tổng Bí thư nêu rõ, các bạn trẻ là lực lượng nhanh nhạy nhất đối với công nghệ sáng tạo, trong tư duy và dám thử nghiệm những điều mới.