Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hải Phòng

TPO - Chiều 26/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn và Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã đi khảo sát thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hải An (TP Hải Phòng).

Sau khi khảo sát thực tế và nghe địa phương báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá công tác tổ chức bầu cử đến nay đã cơ bản được chuẩn bị chu đáo, các văn bản hướng dẫn đã được triển khai kịp thời, không phát sinh khó khăn, vướng mắc. 27 văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia và của Bộ Nội vụ đã được các địa phương triển khai tốt.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, đồng thời rà soát kỹ lưỡng danh sách cử tri.

Đặc biệt, cần quan tâm đến nhóm cử tri đi làm ăn xa, cử tri vắng mặt tại địa phương, cử tri cao tuổi, ốm đau, sức khỏe yếu để có phương án hỗ trợ phù hợp, bảo đảm mọi công dân đều được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Đây là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân, vì vậy phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tham gia bỏ phiếu.

bau-cu2.jpg
bau-cu-3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn kiểm tra, giám sát đi khảo sát thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hải An (TP Hải Phòng). Ảnh: Lâm Hiển/ĐBND

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý danh sách cử tri. Lực lượng công an đã phối hợp với Bộ Nội vụ để ứng dụng công nghệ trong triển khai các nhiệm vụ bầu cử. Việc khai thác dữ liệu dân cư qua hệ thống VNEID giúp rà soát danh sách cử tri nhanh hơn, chính xác hơn.

Các tổ bầu cử đã được tập huấn kỹ và sẽ tiếp tục được bồi dưỡng thêm trong thời gian tới. Dù đã có nhiều kinh nghiệm qua các kỳ bầu cử trước đây, song không được chủ quan, nhất là tại những nơi có cán bộ mới.

“Mỗi cán bộ làm công tác bầu cử phải nắm rõ các quy trình để làm cho trúng, cho đúng, không để sai sót. Mặc dù 5 năm làm một lần nhưng không được chủ quan, không được bỏ sót bất cứ công đoạn nào", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nguyễn Hoàn
