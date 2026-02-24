Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chủ tịch TP Hải Phòng khởi trống khai bút tại đền thờ Chu Văn An

Nguyễn Hoàn
TPO - Ngày 24/2 (mùng 8 Tết), ông Lê Ngọc Châu - chủ tịch UBND TP Hải Phòng - đã khởi trống khai bút đầu năm tại đền thờ vạn thế sư biểu Chu Văn An.

Ngày 24/2, UBND phường Chu Văn An (TP Hải Phòng) tổ chức lễ khai bút đầu năm tại đền thờ vạn thế sư biểu Chu Văn An, thuộc Khu di tích quốc gia Phượng Hoàng.

Lễ khai bút được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, đề cao đạo lý “tôn sư trọng đạo” của dân tộc, đồng thời tri ân công lao to lớn của Danh nhân văn hóa thế giới, người thầy mẫu mực của muôn đời Chu Văn An.

Ông Lê Ngọc Châu - chủ tịch UBND TP Hải Phòng - khởi trống khai bút.

Tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - thực hiện nghi thức khởi trống khai bút.

Ngay sau đó, nhà thư pháp Lê Thiên Lý đã trình diễn thư pháp Hán văn với bốn chữ Chính - Đại - Quang - Minh và nghi thức khai bút chữ quốc ngữ Khang - Minh - An - Trí - Vinh - Thịnh - Phúc.

Nhà thư pháp Lê Thiên Lý trình diễn thư pháp Hán văn.
TP Hải Phòng tặng quà cho 20 học sinh xuất sắc, tiêu biểu.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các em học sinh tiêu biểu của phường Chu Văn An (Hải Phòng) và phường Thanh Liệt (Hà Nội) đã đồng loạt thực hiện nghi thức khai bút với lời dạy: “Học chính đạo, hành thuần thục”, thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện, tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương.

Nhân dịp này, UBND phường Chu Văn An trao thưởng cho 20 học sinh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 2025.

Nguyễn Hoàn
