Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội

TPO - Sáng 26/2, tại trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chủ trì tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm Tổng Bí thư Tô Lâm và bốn người ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội.

Các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương; bà Vũ Lan Phương - Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND phường Cửa Nam; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Hoàng Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam; bà Trương Thị Kim Vân - Chuyên viên phòng Văn hóa - xã hội UBND phường Đống Đa.

Hội nghị được truyền trực tiếp đến các điểm cầu thuộc Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội, gồm các phường: Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Ô Chợ Dừa, Láng, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Giảng Võ, Ba Đình, Ngọc Hà.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt; chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các cử tri dự hội nghị cũng phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau khi nghe các ý kiến, các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội: Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Hoàng Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, đã có phần trao đổi, trả lời các câu hỏi của cử tri.

Trước khi vào hội nghị tiếp xúc với cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm đã kiểm tra Bảng niêm yết danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Bảng niêm yết danh sách cử tri, tại trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm.



Quang cảnh hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 1, tại trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm.



Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, trình bày chương trình hành động với cử tri.



Các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Thiếu tướng Lưu Nam Tiến - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Hoàng Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam; bà Trương Thị Kim Vân - Chuyên viên phòng Văn hóa - xã hội UBND phường Đống Đa; bà Vũ Lan Phương - Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND phường Cửa Nam, trình bày chương trình hành động với cử tri.



Đại diện các cử tri nêu câu hỏi với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội.

