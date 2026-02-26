Cục CSGT xác định nguyên nhân vụ tàu hỏa đâm xe tải kéo đi hơn 100m làm chết tài xế ô tô

TPO - Theo Cục CSGT, trong vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe ô tô ở xã Ngọc Hồi (Hà Nội) làm 1 người chết, một người bị thương nặng, tài xế xe tải đã không chấp hành hiệu lệnh từ hệ thống báo hiệu đường sắt tại đường ngang, không dừng xe nhường đường cho phương tiện giao thông đường sắt dẫn đến xe bị mắc kẹt trên đường sắt và tai nạn xảy ra.

Khu vực đường ngang giao cắt với đường sắt có biển báo chú ý quan sát.

Tối 25/2, tại km 15 + 700 tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc địa phận xã Ngọc Hồi, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa Tàu SE (đầu máy D19E-942 kéo theo 14 toa phía sau) di chuyển theo chiều Văn Điển đi Thường Tín va chạm với xe ô tô tải biển số 29H-792.88. Hậu quả lái xe tải tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Theo Cục CSGT, lái xe tải đã không chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu đường sắt (báo hiệu, gác chắn tự động) tại đường ngang, không dừng xe nhường đường cho phương tiện giao thông đường sắt dẫn đến xe bị mắc kẹt trên đường sắt và tai nạn xảy ra.

Bên cạnh đó, khi rào chắn tự động đã hạ xuống, xe tải đang nằm trên đường sắt nhưng vẫn có nhiều người điều khiển xe máy cố tình đi qua.

Cục CSGT cho biết, việc coi thường tín hiệu, báo hiệu đường sắt (có nhân viên hoặc tự động) đã trở thành thói quen xấu của nhiều người khi tham gia giao thông. Do đó, cần phải thay đổi ngay thói quen này, đừng để hậu quả xảy ra mới hối tiếc.

Cần cẩu nhấc xe tải bị biến dạng phần đầu ra khỏi đường ray tàu hỏa.

Theo quy định của pháp luật tại các nơi đường ngang giữa đường bộ giao cắt với đường sắt thì mọi phương tiện đường bộ phải nhường đường cho phương tiện đường sắt.

Cục CSGT đã tiếp nhận và xác minh, xử lý các video clip tại các đường ngang do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp. Đồng thời mong muốn nhận được nhiều clip liên quan do quần chúng nhân dân cung cấp để xác minh xử lý nghiêm lái xe, người điều khiển phương tiện vi phạm quy định tại đường ngang qua đường sắt.