Xã hội

Hình ảnh các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển ở TPHCM bầu cử sớm

Ngô Tùng
TPO - Đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp lần này, TPHCM có hơn 4.000 cử tri không thể thực hiện quyền bầu cử trong ngày 15/3 do đang thực hiện lịch trình công tác kéo dài theo kế hoạch tuần tra, giám sát, làm nhiệm vụ trên biển. Do đó, Ủy ban Bầu cử TPHCM và các địa phương, đơn vị tổ chức bầu cử sớm để các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Đoàn công tác mang hòm phiếu đến các lực lượng đang làm việc ngoài khơi để thực hiện quyền bầu cử. Video: CTV

Sáng 26/2, tại xã Long Sơn (TPHCM), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn tổ chức bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, tại bến cho các lực lượng đi thực hiện nhiệm vụ trên biển và tiễn hai đoàn công tác đi trên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 để thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm cho các Nhà giàn DK1, tàu trực và các ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên biển. Đây là những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh gác, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam, góp phần giữ vững sự bình yên nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

Tham dự hoạt động có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh, Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân.

Tham gia bầu cử sớm tại bến có các cử tri là cử tri tổ bầu cử và cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc các tàu của Vùng 2 Hải quân đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trên biển (các tàu xuất phát đi thực hiện nhiệm vụ trên biển trước ngày bầu cử toàn quốc 15/3).

Bầu cử sớm trên biển còn có hơn 400 cử tri đang công tác trên các Nhà giàn DK1, các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển của Vùng 2 Hải quân; Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 và ngư dân của các tàu cá đang khai thác thủy hải sản trên biển.

Việc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức hai tàu thực hiện nhiệm vụ bầu cử trên biển thể hiện sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đối với việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ bầu cử của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển. Đây là sự cụ thể hóa tinh thần trách nhiệm chính trị cao, sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, bảo đảm để mọi cán bộ, chiến sĩ dù đang công tác nơi đầu sóng, ngọn gió vẫn được tham gia ngày hội lớn của toàn dân theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

Bên cạnh lễ khai mạc bầu cử sớm, tại cảng của Chi đội Kiểm ngư số 2, phường Phước Thắng còn tổ chức lễ tiễn đoàn công tác ra biển thực hiện nhiệm vụ mang hòm phiếu đến các lực lượng đang làm việc ngoài khơi.

Dưới đây là hình ảnh các lực lực lượng trên biển ở TP HCM tham gia bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

z7565062542472-835b6b04122969b8f3f7aba7a9caf3c6.jpg
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thực hiện bầu cử tại điểm bỏ phiếu thuộc xã Long Sơn. Ảnh: CTV
z7565062542471-a779dbb376fd0812719fe5bc743f9a6b.jpg
z7565062542484-677b3e8ef2a010920cbf76a63e2af231.jpg
Cử tri thể hiện trách nhiệm với từng lá phiếu của mình.
z7565062542479-09bd6ded438b24ba201a1f2e82330ec5.jpg
Các chiến sĩ Hải quân tham khảo thông tin ứng cử viên trước khi thực hiện bầu cử. Ảnh: CTV
z7565006889737-8c61d5af5256b98418e8c499bcbeda6f.jpg
Tổ công tác mang hòm phiếu đến tận nơi để cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ ngoài khơi có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Ảnh: H.L
z7564926197818-0e64aa69c2f41ffd2abb0cc8bedb3f0b.jpg
Cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác bầu cử tại khu vực bầu cử số 2 phường Tam Thắng, Chi đội Kiểm ngư số 2. Ảnh: Phạm Thương
z7564926221677-b3c357e156e731b34f1646a8f05566d3.jpg
Cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền công dân tại khu vực bầu cử số 1, phường Phước Thắng.
z7564926364687-2ce0ad9296249d00c887147018d7aa63.jpg
Các công dân tham gia bầu cử sớm để tiếp tục thực hiện công tác. Ảnh: Phạm Thương
Ngô Tùng
