Chủ tịch Quốc hội: Chậm nhất ngày 25/3 công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

TPO - "Chúng ta càng làm chặt chẽ, càng công bố sớm kết quả thì càng tốt, vì dự kiến ngày 6/4 là Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc. Sau đó, HĐND các địa phương cũng tiến hành kỳ họp thứ Nhất", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đúng tiến độ, đúng luật, chặt chẽ

Sáng 26/2, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 –2031.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn nêu rõ, qua các báo cáo có thể khẳng định, đến thời điểm này công tác chuẩn bị bầu cử rất kịp thời, bài bản, chu đáo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá rất cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan ở Trung ương hết sức kịp thời, bài bản, đúng quy định.

Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác chuẩn bị, triển khai tại các địa phương thời gian qua cũng hết sức bài bản. Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, cấp xã đã làm việc hết sức tích cực, khẩn trương, đảm bảo đồng bộ, xác định rõ trọng tâm, bám sát hướng dẫn, mốc tiến độ, nhiều nội dung được thực hiện rất sớm.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh TPHCM đã chỉ đạo xây dựng phương án bầu cử sớm ở một số địa phương và một số địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang... đã làm tốt, bài bản và báo cáo kịp thời về công tác bầu cử.

"Có thể khẳng định, công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến giờ này là bài bản, đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ. Văn bản hướng dẫn đầy đủ, ban hành sớm. Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, chủ động chất lượng…”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan Trung ương và địa phương cần quan tâm một số vấn đề đặt ra, như: một số nơi còn lúng túng do sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phần mềm công nghệ thông tin còn chưa ổn định…

Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri

Nhìn lại cuộc bầu cử năm 2021 và các năm trước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm để các địa phương lưu ý. Trong đó, cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự tin tưởng đồng thuận của nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Đây là yếu tố quyết định đảm bảo cho thành công cuộc bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội: Càng làm chặt chẽ, càng công bố sớm kết quả thì càng tốt. Ảnh: Hồ Long

Cùng với công tác thông tin tuyên truyền, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, chuẩn bị tốt quy trình nhân sự, từ việc hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định.

Thực hiện tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật, rà soát chính xác danh sách cử tri, không để bỏ sót cử tri nào.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan, công bố kết quả bầu cử chậm nhất là ngày 25/3 theo đúng luật định.

"Chúng ta càng làm chặt chẽ, càng công bố sớm kết quả thì càng tốt. Vì dự kiến ngày 6/4 là Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc. Sau đó là HĐND các địa phương cũng tiến hành kỳ họp thứ Nhất", ông Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương giải quyết khiếu nại tố cáo đúng thẩm quyền, hoàn thành việc tổng kết xác nhận tư cách người trúng cử theo đúng quy định.