Bộ Chính trị đã có Kết luận quan trọng về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Luân Dũng
TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Bộ Chính trị dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc bầu cử lần này và đã có Kết luận quan trọng với 4 nội dung, trong đó có công tác nhân sự, bầu đủ số lượng đại biểu và công tác thông tin, tuyên truyền, cũng như chế độ thông tin, báo cáo.

Nhiều điểm mới trong cuộc bầu cử lần này

Sáng 26/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu cấp tỉnh và 3.321 điểm cầu cấp xã.

Cùng chủ trì Hội nghị có: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Thanh.

262qh1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, đây là Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra các giải pháp để lãnh đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Đặc biệt cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới, lần đầu tiên được triển khai, đó là: tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp; rút ngắn thời gian thực hiện các bước trong quy trình bầu cử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử.

Tính từ ngày 25/6/2025, khi Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia đến nay là 246 ngày. Trong thời gian đó, khối lượng công việc rất lớn đã được triển khai.

Hội đồng Bầu cử quốc gia ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức phụ trách bầu cử từ Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Ban Bầu cử đến Tổ bầu cử ở các địa phương.

262qh2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc. Ảnh: Phạm Thắng

Bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn 17 ngày. Thời gian không còn nhiều nhưng là giai đoạn quyết định, khối lượng công việc còn lại rất quan trọng, đòi hỏi sự tập trung cao độ, thực hiện kỹ lưỡng, cẩn trọng, đồng bộ để bảo đảm kết quả chung và thành công của cuộc bầu cử - sự kiện mà hơn một triệu cán bộ từ Trung ương đến cơ sở đang nỗ lực chung tay góp sức thực hiện.

"Bộ Chính trị dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc bầu cử lần này và đã có Kết luận quan trọng với 4 nội dung về: công tác nhân sự; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, trong đó có đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, bầu đủ số lượng đại biểu HĐND; công tác thông tin, tuyên truyền và chế độ thông tin, báo cáo", bà Nguyễn Thị Thanh cho biết.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ngày 15/11/2025: Đây là dịp để chúng ta khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh vừa hoàn thành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Vì vậy, cuộc bầu cử lần này được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026. Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lúc này là phải tổ chức thật tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự tập trung nghiên cứu tài liệu, sôi nổi thảo luận, tích cực đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của Hội nghị.

Luân Dũng
