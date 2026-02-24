Tổng Bí thư: Tiếng nói của Nhân dân phải được lắng nghe, phản ánh trung thực, kịp thời

TPO - Sáng 24/2, đến thăm và chúc Tết Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng, tiếng nói của Nhân dân - những trăn trở, nguyện vọng, sáng kiến, khát vọng - phải được lắng nghe, được phản ánh trung thực, kịp thời đến các cơ quan có trách nhiệm.

Sáng 24/2, tại Trụ sở Thông tấn xã Việt Nam (TP Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết các viên chức, người lao động Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Báo cáo với Tổng Bí thư Tô Lâm một số hoạt động nổi bật của TTXVN trong thời gian qua và một số nhiệm vụ chủ chốt trong thời gian tới, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cho biết, TTXVN xác định nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong những ngày đầu năm là xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; cập nhật, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2025 - 2030; kế hoạch thực hiện các nghị quyết mới ban hành của Bộ Chính trị; các Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2026...

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động TTXVN, sáng 24/2. Ảnh: TTXVN.



Chúc mừng cán bộ, phóng viên, người lao động TTXVN trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, những ngày Tết vừa qua, TTXVN vẫn bền bỉ giữ mạch thông tin, cung cấp phong phú, đầy đủ tin tức về hoạt động của đồng bào ta ở cả trong và ngoài nước, bao quát toàn diện tình hình khu vực và quốc tế; cập nhật kịp thời những động thái, điều chỉnh chính sách của các nước lớn.

Mới đây nhất, thông tin, hình ảnh về hoạt động của Đoàn cấp cao Việt Nam dự Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ do TTXVN đăng phát đã góp phần vào thành công của hoạt động đối ngoại quan trọng này; lan tỏa trách nhiệm và sự chủ động, tích cực của Việt Nam đối với những vấn đề mà cộng đồng quốc tế quan tâm”.

Tổng Bí thư ghi nhận và tri ân những đóng góp quan trọng của TTXVN trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, qua các cuộc chiến tranh giải phóng và thống nhất đất nước, đến thời kỳ xây dựng và phát triển một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì nhân dân. Đặc biệt, TTXVN là cơ quan có nhiều liệt sĩ nhà báo nhất trong các cơ quan thông tin, báo chí của nước ta (260/511 liệt sĩ nhà báo). Máu và mồ hôi của các thế hệ làm báo TTXVN đã hòa vào mạch sống của Tổ quốc, để đổi lấy những dòng tin trung thực, kịp thời, để nhân dân được biết, được tin, được vững lòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư nhấn mạnh, TTXVN là cơ quan truyền thông chủ lực của Đảng và Nhà nước, là “ngân hàng tin” của Chính phủ, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân và giữa Nhân dân với Đảng. Vai trò ấy có được là sự hy sinh, là trách nhiệm, là ý thức của “người lính xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng” được rèn luyện bằng năm tháng, được thử thách bằng khó khăn, được khẳng định bằng uy tín...



Tổng Bí thư lưu ý, chúng ta bước vào một bối cảnh mới, với nhiều cơ hội lớn nhưng cũng không ít thách thức. Không gian thông tin mở rộng chưa từng có. Tin tức lan truyền nhanh như tia chớp. Đúng - sai; tốt - xấu; thật - giả đôi khi bị trộn lẫn, khó phân biệt. Những giá trị tốt đẹp có thể bị kéo xuống bởi những cơn sóng độc hại. Trong bối cảnh ấy, người làm báo của TTXVN càng phải vững vàng hơn, chuyên nghiệp hơn và nhân văn hơn.

Tổng Bí thư mong muốn, TTXVN và từng cán bộ, phóng viên, người làm báo của TTXVN giữ vững mạch thông tin chính xác - liên tục - nhanh nhạy - tin cậy. Nhanh là cần, nhưng đúng là bắt buộc. Mỗi bản tin của TTXVN phải là một “điểm tựa” để xã hội dựa vào, để các cơ quan điều hành dựa vào, để người dân tin vào. Tin đúng là nguyên tắc, là trách nhiệm chính trị và đạo đức nghề nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên Ban biên tập tin Thế giới (TTXVN). Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư đề nghị, TTXVN làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đối nội và đối ngoại, góp phần củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển và nghĩa tình. Mỗi dòng tin đúng lúc, mỗi câu chữ chuẩn mực, mỗi bức ảnh có sức lan tỏa đều có thể trở thành “Đại sứ không gian”, “Đại sứ số” của đất nước; không chỉ đưa tin về Việt Nam, mà còn góp phần định vị Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư chỉ rõ, chủ động đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đặc biệt là AI và các tiến bộ của nhân loại vào toàn bộ chuỗi sản xuất tin, từ thu thập, xác minh, biên tập, phân phối đến lưu trữ dữ liệu. Công nghệ là công cụ, không thay thế con người. Người làm báo nếu không làm chủ công nghệ thì sẽ tụt lại phía sau. “Tôi mong TTXVN vừa đi nhanh, vừa đi chắc; vừa sáng tạo, vừa giữ chuẩn mực; vừa hiện đại, vừa giữ hồn cốt của báo chí cách mạng”, Tổng Bí thư bày tỏ.

Tổng Bí thư yêu cầu, tiếp tục phủ thông tin đến mọi vùng, mọi miền, từ đô thị đến nông thôn, từ biên giới đến hải đảo; đồng thời lan tỏa ra bạn bè thế giới và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thông tin của Đảng, Nhà nước phải đến được với từng người dân, bằng ngôn ngữ dễ hiểu, bằng hình thức phù hợp, bằng tinh thần tôn trọng và thấu cảm. Tiếng nói của Nhân dân - những trăn trở, nguyện vọng, sáng kiến, khát vọng - cũng phải được lắng nghe, được phản ánh trung thực, kịp thời đến các cơ quan có trách nhiệm.

Tổng Bí thư gợi mở, tăng cường phối hợp đồng bộ trong hệ thống chính trị và với các lực lượng liên quan, để xây dựng một “lá chắn” thông tin vững chắc: kịp thời, kiên quyết đấu tranh với tin giả, thông tin xấu độc, xuyên tạc; đồng thời phổ biến điều tử tế, điều tích cực, điều đáng tin. Làm báo hôm nay không chỉ là đưa tin mà còn là gìn giữ sự bình yên trong không gian tinh thần của xã hội.