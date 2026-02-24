Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự

TPO - Do tranh chấp dân sự giữa 7 người, không tìm được "tiếng nói chung" về việc thu mua trên địa bàn xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai nên hơn 200 tấn dưa hấu quá thời gian đến kỳ thu hoạch bị bỏ không, trâu bò tới ăn, lãng phí.