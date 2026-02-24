Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự

TPO - Do tranh chấp dân sự giữa 7 người, không tìm được "tiếng nói chung" về việc thu mua trên địa bàn xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai nên hơn 200 tấn dưa hấu quá thời gian đến kỳ thu hoạch bị bỏ không, trâu bò tới ăn, lãng phí.
Việc hòa giải thỏa thuận giữa các bên không thành, trong khi dưa hấu đã đến kỳ thu hoạch và số tiền được chuyển giữa các bên thỏa thuận có giá trị lớn nên UBND xã đã đề nghị các bên liên quan có quyền khởi kiện ra tòa án để giải quyết tranh chấp theo đúng quy định.
Dưa hấu bị hư hỏng hoàn toàn do đã tới kỳ thu hoạch.
Trước vụ dưa, UBND xã Ia Mơ đã có văn bản khuyến cáo người dân trong việc trồng, canh tác dưa hấu, trong đó có việc chú trọng tới các hợp đồng pháp lý, thoả thuận mua bán.