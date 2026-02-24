Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ruộng dưa hấu hơn 200 tấn bị bỏ thối vì tranh chấp dân sự

Tiền Lê

TPO - Do tranh chấp dân sự giữa 7 người, không tìm được "tiếng nói chung" về việc thu mua trên địa bàn xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai nên hơn 200 tấn dưa hấu quá thời gian đến kỳ thu hoạch bị bỏ không, trâu bò tới ăn, lãng phí.

k.jpg
UBND xã Ia Mơ tiến hành giải quyết hòa giải﻿ theo nội dung đơn đề nghị của những người liên quan, nhưng các bên liên quan đến dự chỉ 3 người, còn lại vắng mặt không đến để tham dự. Việc này dẫn đến buổi làm việc giải quyết vụ việc không có kết quả.
d.jpg﻿
c.jpg
g.jpg
Việc hòa giải thỏa thuận giữa các bên không thành, trong khi dưa hấu đã đến kỳ thu hoạch và số tiền được chuyển giữa các bên thỏa thuận có giá trị lớn nên UBND xã đã đề nghị các bên liên quan có quyền khởi kiện ra tòa án để giải quyết tranh chấp theo đúng quy định.
f.jpg
Nắng nóng ở vùng Ia Mơ càng làm dưa hấ﻿u nhanh hỏng, gây thiệt hại lớn, bởi đầu tư mỗi ha với lượng công và số tiền lớn.
21.png
Người dân tới lựa các quả dưa hấu còn dùng được.
20.png
Trâu bò tới ăn dưa hấu.
1.jpg
3.jpg
7.jpg
19.jpg
Dưa hấu bị hư hỏng hoàn toàn do đã tới kỳ thu hoạch.
tien-phong.jpg
Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong ngày 24/2, toàn bộ dưa hấu trên diện tích 24 ha đã hư hỏng hoàn toàn, không thể sử dụng.
5.jpg
12.jpg
Cảnh dưa hấu chín thối, không ai tới thu hoạch khiến mọi người đều nhói lòng.
8.jpg
11.jpg
Trước vụ dưa, UBND xã Ia Mơ đã có văn bản khuyến cáo người dân trong việc trồng, canh tác dưa hấu, trong đó có việc chú trọng tới các hợp đồng pháp lý, thoả thuận mua bán.
15.jpg
Vô số quả dưa hấu lớn bị bỏ không trên ruộng dưa.
16.jpg
Ruộng dưa 24 ha không ai thu hoạch.
Tiền Lê
#xã Ia Mơ #Gia Lai #tranh chấp dân sự #dưa hấu #bỏ hoang #lãng phí #mâu thuẫn #trông dưa #đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục