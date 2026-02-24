Báo chí phải thắp lên niềm tin, tạo năng lượng tích cực trong toàn xã hội

TPO - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, báo chí không chỉ đưa tin mà phải là nơi kiểm chứng thông tin; không chỉ phản ánh thực tiễn mà phải là diễn đàn để phân tích, đề xuất, kiến nghị; không chỉ đưa tin mà phải thắp lên niềm tin, truyền khí thế, tạo năng lượng tích cực trong toàn xã hội...

Sáng 24/2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Giao ban báo chí Xuân Bính Ngọ 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trường Phong.



Báo cáo về công tác báo chí Xuân Bính Ngọ 2026, Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) Tống Văn Thanh cho biết, chủ đề xuyên suốt, nổi bật của báo chí Tết Bính Ngọ 2026 là sự bứt phá và chuyển động không ngừng; không chỉ dừng lại ở tổng kết thành tựu, lắng đọng cảm xúc, niềm tin mà chuyển thành hiệu lệnh hành động; thay vì đơn thuần kể chuyện xuân, đã lựa chọn việc thảo luận đề cập đến chủ đề kiến tạo tương lai, chuyển từ cảm xúc thuần túy sang thông điệp hành động.

Trang bìa các giai phẩm, trang chủ báo điện tử, banner, trailer chương trình Tết sử dụng gam màu tươi sáng, hình tượng tuấn mã, thần mã cùng các động từ mạnh như “kiến tạo”, “tiến lên”, “cất cánh”, “bứt phá”. Điều đó phản ánh tư duy chiến lược của Việt Nam không chỉ đón một mùa xuân mới mà đang bắt đầu hành trình lịch sử mới sau Đại hội XIV của Đảng. Báo Xuân 2026 vì thế không chỉ tạo không khí phấn chấn đầu năm mà phản ánh rõ một tâm thế xã hội: tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, quyết tâm sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trường Phong.



Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, trong kết quả công tác thông tin, tuyên truyền nói chung, báo chí đã thể hiện vai trò “chủ công”, “chủ lực”, “tiên phong”, “nổi trội”, góp phần “định hướng”, “dẫn dắt”, “lan tỏa”, “truyền cảm hứng”, phục vụ đắc lực cho việc nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ông Phan Xuân Thủy nêu rõ, kỷ nguyên phát triển mới của đất nước đã chính thức bắt đầu với những mục tiêu chiến lược và hệ thống các giải pháp, chương trình hành động và sự chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện.

“Hơn lúc nào hết, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trên báo chí cần một bước chuyển mới: chủ động, sáng tạo, thuyết phục, cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, bảo đảm dẫn dắt, định hướng, làm chủ trận địa thông tin trên không gian truyền thông. Báo chí phải góp phần đáng kể vào công cuộc đưa đất nước hoàn thành 2 mục tiêu chiến lược 100 năm”, ông Thủy nêu rõ.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trường Phong.



Trong số các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, ông Phan Xuân Thủy nêu rõ, Đại hội XIV định hình tư duy phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới và kiến tạo nền tảng thể chế cho chặng đường dài của dân tộc đến giữa thế kỷ XXI. Vì thế, báo chí cách mạng Việt Nam, với vai trò “tiên phong”, “chủ lực” trong công tác thông tin, tuyên truyền cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và thực hiện ngay trong những ngày đầu khi nghị quyết được ban hành.

“Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc, toàn diện nội dung các văn kiện; khơi dậy, tạo sự đoàn kết, thống nhất, niềm tin và khí thế quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống để nghị quyết không chỉ là chủ trương của Đảng, mà trở thành “mệnh lệnh trái tim”, là “sợi chỉ đỏ” thấm sâu vào mỗi cán bộ, đảng viên; là kim chỉ nam trong nhận thức và hành động của mỗi người dân”, ông Thủy nói, đồng thời nêu rõ, không chỉ tuyên truyền, phản ánh, báo chí phải thực sự là diễn đàn tin cậy để người dân trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, kiến giải những giải pháp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Báo chí phải là kênh hữu hiệu để Nhân dân giám sát việc triển khai thực hiện.

Nhà báo lão thành Hà Đăng cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí (Báo Tiền Phong, Tạp chí Ngân hàng, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội) phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Trường Phong.



Ông Phan Xuân Thủy cũng đề nghị báo chí tập trung cao độ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; mở chuyên trang, chuyên mục, tăng dung lượng, thời lượng, nâng cao chất lượng, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức thông tin.

Tập trung tuyên truyền công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm trở lên giai đoạn 2026 - 2030; tạo sự đồng lòng, thống nhất, quyết tâm cao trong xã hội về thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước.

“Không chỉ đồng hành, báo chí cần phải là thành tố tích cực, trực tiếp tham gia vào việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng đó. Đây là những mục tiêu rất lớn, rất quan trọng để đưa Việt Nam bứt phá mạnh mẽ, vươn mình trong kỷ nguyên mới, do vậy, cần sự đồng lòng, thống nhất, quyết tâm cao độ trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước. Và báo chí phải là mặt trận chủ lực thực hiện yêu cầu đó”, ông Thủy nhấn mạnh.