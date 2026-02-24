Chuẩn bị kỹ lưỡng phương án, kịch bản về nhân sự tại kỳ họp Quốc hội khóa mới

Sáng 24/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm và giao nhiệm vụ cho một số cơ quan của Quốc hội nhân dịp đầu năm mới.

Làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tập trung cao độ cho công tác bầu cử tới đây. Mục tiêu là tổ chức thành công cuộc bầu cử, lựa chọn đủ 500 đại biểu Quốc hội trong tổng số 864 người ứng cử, đồng thời bảo đảm bầu đủ số lượng đại biểu HĐND các cấp theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Ủy ban cần phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam để đẩy mạnh tập huấn cho đội ngũ cán bộ ở cấp xã, cấp tỉnh, nhất là trong bối cảnh nhiều cán bộ mới tham gia công tác bầu cử.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, kịch bản liên quan công tác nhân sự tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI; thực hiện đúng quy trình nhưng bảo đảm tinh gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh hình thức, kéo dài không cần thiết.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban đề xuất đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử. Theo đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý đại biểu Quốc hội; đồng thời nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy chế nhằm tăng cường kỷ luật, trách nhiệm trong hoạt động của đại biểu tại nghị trường và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Ảnh: Lâm Hiển

Còn tại cuộc làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý Ủy ban chuẩn bị tốt công tác bầu cử nhiệm kỳ tới. Thường trực Ủy ban có 15 thành viên được giới thiệu tái cử, có 10 người không tiếp tục tham gia ứng cử khóa mới. Ông mong các cán bộ thôi nhiệm vụ khi tiếp tục công tác ở vị trí mới hoặc về địa phương vẫn gắn bó với cơ quan Quốc hội.

Với cán bộ ứng cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chuẩn bị kỹ lưỡng, phát huy bản lĩnh, kỹ năng, nhất là trong tiếp xúc cử tri; nói đúng, nói trúng, nói đi đôi với làm, không hứa hẹn vượt quá khả năng thực hiện.