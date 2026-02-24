Chủ tịch nước: Tiếp tục hoàn thiện bộ máy để phục vụ nhân dân tốt hơn

TPO - Đề cập việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng, bước đầu đã đạt kết quả tích cực, song cần tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện để bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả hơn, thực sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Sáng 24/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt, chúc Tết toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.



Phát biểu chúc mừng năm mới cán bộ, công chức, viên chức đơn vị, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao Văn phòng đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, tổ chức tốt công tác chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, người lao động; đồng thời chủ động, chu đáo trong tham mưu, phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Văn phòng Chủ tịch nước đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định, phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như các quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Ngay trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Văn phòng đã tham mưu, giúp Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong chỉ đạo triển khai các nội dung trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; các hoạt động đối ngoại, nhất là thực hiện Chương trình Xuân quê hương với các hoạt động, gặp mặt của Chủ tịch nước với kiều bào trên khắp năm châu ấm áp, ý nghĩa; các hoạt động liên quan quốc phòng, an ninh, thăm động viên các lực lượng vũ trang nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ được triển khai chu đáo.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN.



Chủ tịch nước nhấn mạnh những thành tựu to lớn sau gần 40 năm đổi mới, từ một nền kinh tế khó khăn, thu nhập bình quân đầu người chỉ hơn 100 USD, đến nay Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD, quy mô nền kinh tế đạt trên 500 tỷ USD. Những kết quả đó thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng của toàn dân và đóng góp quan trọng của hệ thống chính trị các cấp.

Đề cập việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, Chủ tịch nước cho rằng bước đầu đã đạt kết quả tích cực, song cần tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện để bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả hơn, thực sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, Chủ tịch nước đồng thời thẳng thắn chỉ rõ, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; tăng cường học tập, nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu; bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước để đề xuất kịp thời, chính xác, hiệu quả.