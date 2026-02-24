Xử phạt 60 triệu đồng xe khách 26 chỗ chở 34 người trên cao tốc

TPO - Kiểm tra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, lực lượng Cục CSGT phát hiện một xe khách 26 chỗ 'nhồi' 34 người và xử phạt tổng cộng 60 triệu đồng

Ngày 24/2, Tổ CSGT thuộc Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết: Đơn vị vừa phát hiện một xe khách 26 chỗ chở 34 người (vượt 8 hành khách so với quy định), khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 23/2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 dừng kiểm tra xe khách biển số 77E-005.32 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định phương tiện chở 34 hành khách, trong khi số ghế được phép chỉ 26 chỗ.

Xe khách biển số 77E-005.32 nằm chở quá số người quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối Tài xế N.V.Q (47 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) về hành vi điều khiển xe khách chở quá số người quy định và xử phạt tài xế 12 triệu đồng. Chủ xe khách là HTX Vận tải Hoài Nhơn cũng bị xử phạt 48 triệu đồng do giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện vi phạm quy định. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ xe lên tới 60 triệu đồng.

Trước đó, ngày 20/2, Tổ CSGT thuộc Đội 6 cũng kiểm tra một xe khách 24 chỗ chở 30 người từ Khánh Hòa vào TPHCM, sau khi nhận phản ánh của hành khách qua Zalo của Cục trưởng Cục CSGT. Với vi phạm chở quá số người, tài xế bị phạt 9 triệu đồng, chủ xe bị phạt 36 triệu đồng.

Cục CSGT khuyến cáo người dân khi phát hiện xe khách vi phạm có thể cung cấp thông tin qua fanpage, ứng dụng VNeTraffic hoặc các kênh tiếp nhận chính thức để lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý và bảo đảm an toàn giao thông sau Tết.