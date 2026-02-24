Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe ô tô kẹt cứng trong sân bay Đà Nẵng

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hàng trăm xe ô tô nối hàng dài nhích từng chút trong sân bay Đà Nẵng, nhiều tài xế bị kẹt lại gần cả tiếng đồng hồ.

Tối 23/2, sân bay quốc tế Đà Nẵng đã xảy ra sự cố kẹt xe từ các nhà ga đưa đón đến trạm thu phí. Hàng trăm xe ô tô nối dài gần khắp sân bay nhích từng chút một.

Anh Minh Đức (tài xế xe công nghệ) cho hay khoảng 20h30, anh trả khách ở sân bay và ra về thì bị kẹt giữa dòng xe cộ đông nghịt trong đêm. “Tôi phải đợi gần một tiếng đồng hồ. Lối đi từ trên tầng 2 xuống, lối dẫn ra trạm thu phí bên dưới xe cộ nêm chặt, gần như tê liệt”, anh nói.

ketxe2-1.jpg
Xe cộ nối hàng dài chờ ra khỏi sân bay đêm 23/2.

Nhiều tài xế khác cũng cho hay đã mắc kẹt trên dưới nửa giờ đồng hồ, sau đó trạm thu phí “xả trạm” cho các xe qua.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong ngày 24/2, ông Phan Kiều Hưng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng xác nhận có tình trạng kẹt xe xảy ra trong đêm 23/2. Ông cho biết, nguyên nhân khiến xe cộ bị ùn tắc là do trạm thu phí gặp lỗi hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC), khiến việc xử lý phương tiện qua trạm chậm trễ.

Sự cố xảy ra vào thời điểm lưu lượng xe lớn nên Cảng đã lập tức phối hợp với phía nhà thầu khắc phục sự cố. Tuy nhiên tình hình kẹt xe tiếp tục kéo dài, đơn vị quyết định xả trạm để giải phóng lượng xe ùn ứ. Ông chia sẻ thêm, trong thời gian này, đơn vị không thu phí thời gian đậu đỗ xe trong khu vực sân bay. Hệ thống ETC vẫn thực hiện được việc thu phí ra vào khu vực sân bay với số tiền tối thiểu 10.000 đồng mỗi lượt phương tiện.

ketxe2-2.jpg
Đường dẫn vào trạm thu phí xe cộ xếp hàng dài

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng và thu phí tiền mặt tại hai trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh và Duy Tân. Các phương tiện đã dán thẻ ETC hợp lệ và tài khoản ETC còn đủ số dư có thể sử dụng làn tự động. Trong trường hợp không đủ điều kiện, có thể lựa chọn tự thanh toán bằng mã QR hoặc thẻ thanh toán nội địa qua máy POS (không cần mã pin) được lắp đặt tại mỗi làn ra.

Thanh Hiền
#Xe ô tô #kẹt xe #sân bay Đà Nẵng #trạm thu phí #ETC #Đà Nẵng #Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục