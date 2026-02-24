Xe ô tô kẹt cứng trong sân bay Đà Nẵng

TPO - Hàng trăm xe ô tô nối hàng dài nhích từng chút trong sân bay Đà Nẵng, nhiều tài xế bị kẹt lại gần cả tiếng đồng hồ.

Tối 23/2, sân bay quốc tế Đà Nẵng đã xảy ra sự cố kẹt xe từ các nhà ga đưa đón đến trạm thu phí. Hàng trăm xe ô tô nối dài gần khắp sân bay nhích từng chút một.

Anh Minh Đức (tài xế xe công nghệ) cho hay khoảng 20h30, anh trả khách ở sân bay và ra về thì bị kẹt giữa dòng xe cộ đông nghịt trong đêm. “Tôi phải đợi gần một tiếng đồng hồ. Lối đi từ trên tầng 2 xuống, lối dẫn ra trạm thu phí bên dưới xe cộ nêm chặt, gần như tê liệt”, anh nói.

Xe cộ nối hàng dài chờ ra khỏi sân bay đêm 23/2.

Nhiều tài xế khác cũng cho hay đã mắc kẹt trên dưới nửa giờ đồng hồ, sau đó trạm thu phí “xả trạm” cho các xe qua.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong ngày 24/2, ông Phan Kiều Hưng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng xác nhận có tình trạng kẹt xe xảy ra trong đêm 23/2. Ông cho biết, nguyên nhân khiến xe cộ bị ùn tắc là do trạm thu phí gặp lỗi hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC), khiến việc xử lý phương tiện qua trạm chậm trễ.

Sự cố xảy ra vào thời điểm lưu lượng xe lớn nên Cảng đã lập tức phối hợp với phía nhà thầu khắc phục sự cố. Tuy nhiên tình hình kẹt xe tiếp tục kéo dài, đơn vị quyết định xả trạm để giải phóng lượng xe ùn ứ. Ông chia sẻ thêm, trong thời gian này, đơn vị không thu phí thời gian đậu đỗ xe trong khu vực sân bay. Hệ thống ETC vẫn thực hiện được việc thu phí ra vào khu vực sân bay với số tiền tối thiểu 10.000 đồng mỗi lượt phương tiện.

Đường dẫn vào trạm thu phí xe cộ xếp hàng dài

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng và thu phí tiền mặt tại hai trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh và Duy Tân. Các phương tiện đã dán thẻ ETC hợp lệ và tài khoản ETC còn đủ số dư có thể sử dụng làn tự động. Trong trường hợp không đủ điều kiện, có thể lựa chọn tự thanh toán bằng mã QR hoặc thẻ thanh toán nội địa qua máy POS (không cần mã pin) được lắp đặt tại mỗi làn ra.