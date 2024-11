Sân bay Đà Nẵng đang thu phí tự động ra sao?

TPO - Đà Nẵng là 1 trong 5 cảng hàng không quốc tế (HKQT) tại Việt Nam triển khai hệ thống thu phí không dùng tiền mặt và thu tự động không dừng.

Ông Phan Kiều Hưng - Giám đốc Cảng HKQT Đà Nẵng - cho hay, từ tháng 7, sân bay Đà Nẵng đã triển khai chuyển đổi hệ thống thu phí 1 dừng (MTC) cũ sang hệ thống thu phí mới có chức năng thu phí không dừng (ETC) và thu không dùng tiền mặt tại toàn bộ các làn ra của sân bay.

Tất cả các loại phương tiện đã dán thẻ e-Tag ETC hợp lệ và tài khoản ETC còn đủ số dư để thanh toán khi vào sân bay sẽ được tính phí và tự động trừ tiền vào tài khoản ETC tại các làn ra.

Chủ xe đã có tài khoản ETC sử dụng trên các quốc lộ, cao tốc có thể lưu thông qua các làn ra của sân bay mà không cần dán thêm thẻ hay phát sinh thêm thủ tục, bởi các hệ thống này được tích hợp đồng bộ. Mức phí được thu qua hệ thống ETC giữ nguyên mức thu hiện hành, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào cho chủ xe.

Hiện tại, lối ra sân bay tại đường Nguyễn Văn Linh có 2 làn hỗn hợp thu ETC, MTC và 2 làn thu ETC, ưu tiên. Tại lối ra đường Duy Tân bố trí 2 làn hỗn hợp thu ETC, MTC và 1 làn thu ETC, ưu tiên.

Sau hơn 4 tháng thí điểm, sân bay Đà Nẵng đã thu phí không dừng đối với hơn 1.4 triệu lượt xe, đạt doanh thu hơn 18,3 tỷ đồng.

Theo ông Hưng, hiện vẫn chưa thể thu phí không dừng đối với tất cả các phương tiện. “Có hai lý do, thứ nhất là hiện các xe dán thẻ chưa nhiều; thứ hai là trong quá trình triển khai, hệ thống, phần mềm cần điều chỉnh lại. Thu phí ở sân bay không giống thu trên cao tốc theo loại xe bao nhiêu chỗ, bao nhiêu tấn mà thu theo lượt, theo block nên cũng cần điều chỉnh lại để hoàn thiện hơn”, ông nói.

Trường hợp số dư trong tài khoản ETC không đủ để thanh toán hoặc chưa dán thẻ e-Tag ETC thì khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt, quét mã QR hoặc thanh toán bằng thẻ ngân hàng qua máy POS đặt tại cabin mỗi làn ra. Đối với các phương tiện chưa dán thẻ ETC, Cảng HKQT Đà Nẵng đã phối hợp cùng các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng tổ chức dán thẻ e-Tag và hỗ trợ khách hàng tại sân bay.

Giám đốc Cảng HKQT Đà Nẵng chia sẻ, thời gian đầu đưa vào khai thác, hệ thống thu phí tự động không dừng và thu không dùng tiền mặt đã góp phần giảm ùn tắc, các phương tiện lưu thông nhanh chóng thuận lợi.