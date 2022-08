Băn khoăn về trả phí, đóng tiền vào tài khoản ETC

TP - Tại trạm thu phí Tuý Loan sáng 1/8, hàng loạt xe nối đuôi nhau dừng lại bên đường vì chưa cài ứng dụng, nộp tiền vào tài khoản… Một số tài xế bức xúc vì chỉ đi một chặng nhưng phải nộp đủ tiền cho cả tuyến. Nhiều nơi khác, tài xế lại bức xúc chuyện bị dán thẻ khống, trừ tiền oan. Chuyên gia thì băn khoăn việc hàng trăm tỷ đồng được huy động vào tài khoản ETC không được tính lãi suất.

Một số tài xế bức xúc, cự cãi tại trạm vì đi quãng đường ngắn chỉ mất mấy chục ngàn đồng tiền phí, trong khi tài khoản còn hơn 100.000 đồng vẫn bị chặn lại.

Theo quy định, tài xế đi tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải nộp số tiền tối thiểu vào tài khoản tuỳ theo từng loại xe. Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, xe buýt vận tải khách công cộng nộp tối thiểu 196.000đồng; xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn 285.000 đồng; xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn 383.000 đồng; xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet 481.000 đồng; xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet 776.000 đồng.

Không ít xe chưa đủ điều kiện chạy qua trạm bị yêu cầu lùi xe. Với lưu lượng bình quân 5.000- 6.000 lượt phương tiện/ngày đêm, tất cả 7 trạm trên tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được bố trí các làn thu phí ETC.

Xe bị dán thẻ khống, trừ tiền oan

Tại Hà Nội, khi dừng xe tại trạm thu phí để dán thẻ ETC trong các ngày qua, nhiều chủ xe đã phát hiện xe mình đã bị dán thẻ khống từ trước.

Sáng 1/8, anh Nguyễn Văn Hùng (quận Hoàng Mai, Hà Nội), chủ xe 30H-264xx, đến khu vực dán thẻ ETC tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ để dán thẻ ETC. Tuy nhiên, khi anh đến ki-ốt của đơn vị cung cấp dịch vụ là Cty TNHH Thu phí tự động VETC thì nhân viên tra trên hệ thống mạng thu phí ETC báo cho anh biết, xe 30H-264xx đã được dán thẻ của một nhà cung cấp khác. Việc này khiến anh không thể dán thẻ của đơn vị anh muốn dán.

Sáng 1/8, có hàng chục ô tô đến dán thẻ ETC tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ bị tình trạng như anh Hùng. Chủ xe liên lạc với tổng đài và nhân viên đơn vị có thẻ bị dán khống để hủy thì nhân viên từ chối và cho biết mình không có thẩm quyền để hủy.

Tại các trạm thu phí của cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhiều chủ xe vào dán thẻ ETC cũng gặp tình trạng tương tự, không thể dán thẻ của nhà cung cấp mình muốn sử dụng.

Cũng tại trạm Pháp Vân - Cầu Giẽ sáng 1/8, phóng viên còn ghi nhận, nhiều xe dùng thẻ ETC của nhà cung cấp dịch vụ VDTC (Cty CP Giao thông số) với mã định danh là “ePass” không thể qua trạm thu phí do hệ thống thanh toán tự động tại đây không đọc, nhận diện được.

Ngoài những lỗi trên, một số chủ xe nói rằng, mặc dù xe không đi ra ngoại thành và qua các tram thu phí tự động nhưng vào một số thời điểm, tài khoản ETC của họ đã bị trừ tiền.

Để vừa giải quyết những bất cập trong việc dán thẻ, vừa xử lý ùn ứ tại các trạm thu phí, thông tin với PV Tiền Phong chiều 1/8, đại diện lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đang yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ ETC rà soát công tác dán thẻ của nhân viên, cộng tác viên của mình, cần tránh và chấm dứt tình trạng nhân viên, cộng tác viên chạy theo số lượng, doanh số và có hành động dán khống thẻ ETC cho các xe và chủ xe chưa có nhu cầu.

Luật sư Bùi Sinh Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, cho rằng, hành vi dán thẻ khống khi chủ xe không yêu cầu của nhân viên các hãng cung cấp dịch vụ ETC là vi phạm quyền sở hữu tài sản của người khác; chủ xe không đi ra cao tốc vẫn bị trừ tiền oan cũng là vi phạm pháp luật vì đây là những sự vô lý cơ quan chức năng cần làm rõ, xử lý nghiêm minh, tránh gây hệ lụy xấu cho xã hội.

Hàng trăm tỷ vào tài khoản ETC không được tính lãi

Về số lượng ô tô trên cả nước đã dán thẻ ETC, 2 nhà cung cấp dịch vụ và dán thẻ ETC duy nhất hiện nay là Cty TNHH Thu phí tự động - VETC (TASCO) và Cty Giao thông số - VDTC (Viettel) cho biết, khoảng 3,6 triệu xe, chiếm khoảng 70% lượng ô tô trên cả nước (4,8 triệu xe).

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, cho biết, với số lượng xe dán thẻ thanh toán điện tử không dừng ETC đã là 3,6 triệu xe thì chỉ cần mỗi xe nộp ít nhất 100.000 đồng trong tài khoản thì số tiền được nộp vào tài khoản ETC của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sẽ là 360 tỷ đồng.

Chủ phương tiện nộp tiền vào tài khoản ETC nhưng không được tính lãi suất, trong khi đó nếu người dân để tiền trong tài khoản ATM của ngân hàng đều được tính lãi suất từ 0,5-2%/năm.

Ngoài ra, cả nhà cung cấp dịch vụ và ngân hàng còn đang tính phí chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản ETC.

Do vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Bộ GTVT cần làm rõ, cần lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức có liên quan về mức phí chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang thẻ ETC hiện nay.

Sẽ miễn phí nộp tiền tài khoản giao thông?

Về chuyển tiền vào tài khoản giao thông vẫn mất phí, trong khi hầu hết dịch vụ chuyển tiền đã được các ngân hàng miễn phí, Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ cho biết, đã nắm được thông tin.

Theo ông Thọ, một số ngân hàng đã miễn phần phí này, một số ngân hàng vẫn duy trì, Bộ GTVT đã yêu cầu các đơn vị thu phí tự động tiếp tục đàm phán với các ngân hàng để miễn phần phí này, số phí không nhiều nhưng tạo sự không thoải mái cho chủ xe sử dụng dịch vụ trả phí tự động.

“Chủ xe trả phí tự động phải chuyển tiền trước vào tài khoản giao thông mới sử dụng được dịch vụ, phần tiền dư không được tính lãi, nhưng khi chuyển tiền lại mất phí, quả thật chưa được hợp lý lắm. Bộ GTVT đã chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ làm việc ngân hàng để dần bỏ phần phí này”, ông Thọ nói.

Về tình trạng một số thời điểm tại các làn thu phí tự động vẫn xảy ra lỗi, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, đã yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động khắc phục.

Ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Đối tác công - tư (PPP, Bộ GTVT) cho biết, tới cuối ngày 1/8, việc thu phí tự động hoàn toàn trên tất cả các tuyến cao tốc cả nước cơ bản diễn ra thuận lợi. Theo ông Thành, các đơn vị của Bộ GTVT sẽ tiếp tục giám sát, kiểm tra để chỉ đạo xử lý kịp thời các phát sinh, tạo thuận lợi tối đa cho phương tiện trả phí tự động.

“Giai đoạn đầu vận hành toàn bộ thu phí tự động sẽ khó tránh khỏi xảy ra một số lỗi, việc này đã được lường trước, tại các trạm thu phí đều bố trí đầy đủ lực lượng để xử lý. Mong người dân chia sẻ, ủng hộ để hoạt động thu phí hiệu quả hơn.

Hiện các trạm thu phí cao tốc đều có nhân viên dán thẻ của cả 2 nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động, đảm bảo cạnh tranh và tự do lựa chọn của chủ phương tiện”, ông Thành nói.

Xử lý các bất cập trước 5/8 Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT, cho biết, Bộ đã có chỉ đạo bằng văn bản và yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, rà soát và có giải pháp cho các vấn đề bất cập và báo cáo kết quả trước ngày 5/8.

Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2019, từ ngày 1/1/2022, xe chưa dán thẻ, tài khoản không có hoặc không đủ tiền cố tình đi vào làn thu phí tự động sẽ bị phạt hành chính từ 1-2 triệu đồng; phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.