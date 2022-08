TPHCM: Dòng xe 'rùa bò' qua trạm trong ngày đầu thu phí không dừng

TPO - Ngày 1/8, bắt buộc thu phí tự động không dừng (ETC) tất cả các phương tiện khi đi qua trạm thu phí. Nhiều nơi xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên, hơn 7h sáng 1/8, lượng phương tiện đã xếp hàng dài di chuyển chậm qua trạm thu phí Long Phước (TP Thủ Đức, TPHCM), cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đến hơn 8h sáng, giao thông tại khu vực này mới thông thoáng trở lại.

Đại diện đơn vị quản lý và điều hành tuyến cao tốc TPHCM- Long Thành- Dầu Giây là Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS) cho biết, ngày 1/8 là ngày đầu tuần, lưu lượng phương tiện tăng cao dẫn đến tình trạng ùn ứ vào buổi sáng.

Ngoài ra, hiện nay lượng xe chưa dán thẻ ETC di chuyển vào cao tốc còn khoảng 20%, nhiều phương tiện khi di chuyển vào làn ETC nhưng chưa dán thẻ hoặc tài khoản chưa có tiền, một số xe bị lỗi khi dán thẻ ePass bị lỗi. Do đó, nhân viên phải xử lý thủ công nên dẫn đến mất thời gian.

Cũng theo đại diện VECS, từ sau 9h sáng 1/8, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ vận hành 100% thu phí tự động không dừng (ETC). Hiện các lực lượng chức năng đã có mặt tại các đầu vào cao tốc để hỗ trợ điều tiết phân luồng.

Tại nút giao An Phú (TP Thủ Đức) - đường dẫn vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, các nhân viên đã túc trực hướng dẫn các phương tiện dán thẻ thu phí trước khi đi vào cao tốc.

Tại đây khu vực nút giao này, VETC đã bố trí nhân viên hỗ trợ tư vấn, dán thẻ ETC cho các tài xế trước khi vào cao tốc. Hàng chục phương tiện xếp hàng để nhân viên tư vấn và dán thẻ.

Anh Phạm Hoàng Minh Tuấn (ngụ quận Tân Bình) cho hay, anh mới mua được xe cách đây 3 hôm nên còn chưa đi dán thẻ ETC.

“Hôm nay có việc phải đi Vũng Tàu, tôi mới dừng lại đăng ký dịch vụ và dán thẻ để lên cao tốc theo quy định”- anh Tuấn cho biết.

Trong khi đó, giao thông trên quốc lộ 1 từ hai hướng quận Bình Tân và huyện Hóc Môn đến trạm thu phí An Sương - An Lạc cũng xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài vào sáng 1/8.

Theo ghi nhận của PV, từ 8h sáng, lượng phương tiện qua trạm thu phí này bắt đầu tăng đột biến, nhiều tài xế đứng chờ chen chúc nhau để chờ dán thẻ ETC.

So với hôm qua khi tình trạng ùn ứ kẹt xe tại các trạm thu phí như: Xa lộ Hà Nội, cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây xảy ra khoảng độ 9-10h sáng thì lúc này tại trạm thu phí An Sương – An Lạc xảy ra hiện tượng kẹt xe, ùn ứ sớm hơn.

Theo anh Nguyễn Minh Vương (ngụ Tân Phú), anh đi từ lúc 7h sáng từ đường Tây Thạnh (quận Tân Phú) qua trạm thu phí An Sương – An Lạc để xử lý gấp việc dán thẻ ETC. Mặc dù biết được thông tin qua báo chí ngày 1/8 bắt buộc phải dán thẻ này để thuận tiện hơn trong việc di chuyển, tránh ùn ứ. Tuy nhiên, anh Vương cho rằng, nhà có nhiều việc và thỉnh thoảng mới chạy ô tô đi làm xa.

“Hôm qua tính đi dán thẻ ETC theo quy định hiện hành của nhà nước, tuy nhiên do tôi có nhiều công việc bận ở nhà, chính vì thế hôm nay bắt buộc phải đi để xử lý”- anh Vương nói.