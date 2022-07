Thu phí không dừng gây kẹt xe kéo dài, cơ quan chức năng nói gì?

TPO - Thu phí không dừng tại các trạm thu phí đường bộ là giải pháp được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông cũng như những tiêu cực. Tuy nhiên, khi thực hiện thu phí không dừng tại cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây lại gây kẹt xe nghiêm trọng, Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã thông tin về vấn đề trên tại buổi họp báo chiều 28/7.

Chính phủ đã ra “ tối hậu thư” đến ngày 1/8/2022, toàn bộ các trạm thu phí BOT trên toàn quốc phải thực hiện thu phí không dừng ETC. Đây là chủ trương nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm thu phí cũng như hạn chế phát sinh những tiêu cực. Ngày 26/7 cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây là tuyến cao tốc đầu tiên ở phía Nam thực hiện thu phí không dừng. Ngay khi triển khai đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Tại buổi họp báo, ông Phan Công Bằng – Phó giám đốc Sở giao thông vận tải TPHCM cho rằng, tình trạng ùn tắc trên cao tốc khi tiến hành ETC là do số lượng phương tiện sử dụng phí không dừng còn hạn chế, mới chỉ có 60% các phương tiện gắn thẻ ETC, còn lại khoảng 40% phương tiện giao thông chưa sử dụng hình thức đóng phí không dừng nên bị chậm gây ra tình trạng ùn tắc giao thông.

“Tôi mong các cơ quan truyền thông tuyên truyền cho các chủ phương tiện giao thông tiến hành gắn thẻ thu phí không dừng đảm bảo sau ngày 1/8, tất cả các phương tiện giao thông đều thực hiện thu phí không dừng để không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí”- ông Bằng nói.