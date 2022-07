Ngày đầu thu phí không dừng: Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ

TPO - Sáng 26/7, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây chính thức triển khai thu phí không dừng toàn tuyến.

Sáng 26/7, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tổ chức khai trương dịch vụ ETC (thu phí không dừng) tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đó, kể từ ngày 26/7, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây chính thức thu phí không dừng toàn tuyến và đưa vào vận hành 25 làn thu phí ETC tại 3 trạm thu phí, bao gồm 11 làn vào và 14 làn ra.

Ngoài ra, hệ thống thu phí ETC tại Trạm thu phí 319, bao gồm 3 làn vào và 3 làn ra, do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cường Thuận IDICO đầu tư, cũng đã kết nối liên thông với các trạm thu phí của VEC trên tuyến.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, từ sáng 26/7, tình trạng ùn ứ đã xảy ra trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú hướng về trạm thu phí Long Phước).

Lúc 9h sáng, tại trạm thu phí Long Phước (TP Thủ Đức, TPHCM) ghi nhận tình trạng ùn ứ nhẹ, nhiều xe chưa dán thẻ được nhân viên điều phối qua trạm để dán thẻ miễn phí.

Theo nhà thầu TASCO, khuya 25/7, đơn vị đã vận hành thử việc thu phí ETC trên các trạm thu phí của cao tốc. Các xe có dán thẻ, đủ điều kiện đi vào làn ETC thì lưu thông nhanh. Tuy nhiên, một số xe chưa dán thẻ hoặc số dư tài khoản chưa đủ dẫn đến việc xử lý mất thời gian.

Hệ thống thu phí ETC do VEC và nhà thầu TASCO triển khai lắp đặt trên tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật chung với hệ thống ETC sử dụng công nghệ RFID và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan khác theo quy định, bảo đảm tính đồng bộ và khả năng kết nối liên thông với hệ thống thu phí ETC trên toàn quốc.

"Với tốc độ dán thẻ từ 1500-2000 xe/ngày đêm, chúng tôi hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ phát triển nhanh hệ thống dán thẻ thu phí tự động không dừng. Tuy nhiên, theo đánh giá từ phía nhà cung cấp dịch vụ ETC, cho đến thời điểm này, lượng xe ở khu vực Nam Bộ đã dán thẻ không dừng và có tài khoản sẵn sàng thanh toán chỉ khoảng 50% số lượng xe. Do đó, rất cần thông tin truyền thông đến người dân để mọi người nắm bắt kịp thời" (Ông Phạm Hồng Quang, Tổng giám đốc VEC)

Ông Phạm Hồng Quang, Tổng giám đốc VEC bày tỏ: Hy vọng việc thu phí ETC sẽ giúp cho giao thương qua tuyến cao tốc TPHCM- Long Thành – Dầu Giây thuận tiện, từ đó hỗ trợ đắc lực các địa phương lân cận phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả đầu tư dự án.

"Trong thời gian chưa thực hiện đầu tư, mở rộng tuyến cao tốc lên 8 -10 làn xe, việc đưa hệ thống thu phí ETC tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây vào khai thác sẽ giảm thiểu tình trạng ùn ứ tại các trạm thu phí vào các khung giờ cao điểm và các ngày lễ Tết nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân” - ông Quang nói.

Cũng theo ông Quang, sau ngày 1/8, theo yêu cầu của Chính phủ, VEC sẽ thu phí hoàn toàn tự động không dừng, không tổ chức thu tay và trả tiền mặt tại trạm.

“Hiện tại, tất cả các phương tiện dùng vé giấy, trả tiền tại trạm vẫn được đi vào các làn. Chúng tôi đang có hệ thống xử lý đặc biệt song song trên các cabin thu phí, vừa có thể thu phí tự động, vừa có thể thu phí tay. Chúng tôi đang tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện. Sau ngày 1/8, chúng tôi chỉ tổ chức thu phí thuần không dừng và chỉ tồn tại 1 làn để xử lý các trường hợp đặc biệt”- ông Quang thông tin.

Để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi lưu thông trên tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện cần thực hiện dán thẻ ETC và nộp tiền vào tài khoản thu phí (thông qua các hình thức nộp trực tiếp, liên thông tài khoản ngân hàng và các hình thức khác). Số tiền tối thiểu trong tài khoản thu phí phải đủ để thực hiện 1 giao dịch (tương ứng với số tiền thanh toán cho chiều dài quãng đường phương tiện lưu thông). Cụ thể, đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng số tiền phải nạp tối thiểu vào tài khoản thanh toán là 98.000 đồng; đối với xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn nạp tối thiểu 147.000 đồng; đối với xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn nạp tối thiểu 196.000 đồng.