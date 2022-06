Có hay không 'lợi ích nhóm' khi chậm thu phí không dừng?

TP - Ngày 9/6, phiên chất vấn tư lệnh ngành GTVT thu hút sự chú ý của nhiều đại biểu nhất là vấn đề thu phí tự động không dừng và các dự án BOT.

Truy lời hứa “như đinh đóng cột”

Là người chất vấn đầu tiên, đại biểu Đặng Hồng Sỹ (Bình Thuận) đề cập việc triển khai thu phí không dừng, triển khai từ năm 2015 và đến 2019 phải hoàn thành trên toàn quốc, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Chỉ đạo của Thủ tướng là phải hoàn thành trước ngày 30/6 cũng không đạt được. “Nguyên nhân chính của việc chậm trễ này do đâu? Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, từ ngày 31/7, nếu trạm thu phí nào không lắp đặt phải xả trạm có thực hiện được hay tiếp tục xin lùi?”, đại biểu đang là Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận chất vấn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói rằng, công nghệ mới giúp việc đi lại thuận lợi và đảm bảo công khai, minh bạch, nhưng quá trình triển khai có nhiều vướng mắc, một phần do thói quen người dân. Theo ông, cả nước có 113 trạm BOT, triển khai từ 2015 và phải hoàn thành thu phí không dừng năm 2019. “Bộ đã rất nỗ lực nhưng chưa thể hoàn thành”, ông Thể thừa nhận. Riêng 28 trạm của Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam (VEC), Bộ trưởng nói do vướng mắc về tái cơ cấu, VEC không có kinh phí triển khai. “Chính phủ đã họp rất nhiều, đến nay mới giải quyết xong về cơ chế. Cách đây hai ngày, VEC đã ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng để triển khai thu phí không dừng”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thông tin.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, đến 30/6, toàn bộ trạm BOT (trừ của VEC), phải hoàn thành thu phí không dừng. Riêng các trạm của VEC đến cuối tháng 7 hoàn thành và theo Bộ trưởng, đến nay tiến độ đã “cơ bản đảm bảo”. “Chính phủ lần này rất cương quyết, nếu cuối tháng 6 các trạm chưa hoàn thành thì dừng thu phí, khi làm xong mới được thu”, ông Thể quả quyết. Ông cho biết, đến nay cả nước đã dán được 3,2 triệu thẻ thu phí không dừng trên tổng số 4 triệu ôtô. Đầu tháng 6, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thu phí không dừng 100% và thực hiện rất tốt.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) truy lời hứa của Bộ trưởng khi trả lời chất vấn ông vào thời điểm ông Thể mới nhậm chức Bộ trưởng. “Tôi đã có chất vấn câu hỏi này và Bộ trưởng hứa với tôi “như đinh đóng cột” đến cuối năm 2019 trạm thu phí không dừng sẽ được thực hiện trên toàn quốc. Nhưng đến bây giờ chúng ta làm nửa vời, thiếu sự kiên quyết, chưa có hạn chót”, ông Trí nêu. “Cử tri cho rằng ở đây có sự gian lận, có lợi ích nhóm. Tôi nghĩ có thật hay không, chúng ta phải trả lời cho được câu hỏi này, phải có biện pháp gì để ngăn chặn” - ĐB Nguyễn Anh Trí chất vấn.

“Đến nay chưa phát hiện lợi ích nhóm giữa cơ quan nhà nước câu kết với nhà đầu tư. Còn nếu có vấn đề gì bên trong, có vi phạm gì sẽ bị xử lý theo pháp luật”. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trả lời.

Trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài bao giờ dừng?

Cũng liên quan dự án BOT, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu truy lời hứa của Bộ trưởng khi trả lời bằng văn bản về trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài đến nay vẫn tồn tại. Vậy trạm BOT này bao giờ gỡ bỏ? “Thời điểm tôi trả lời đại biểu Hiếu thì doanh thu của BOT đang tốt, nhưng vừa qua do COVID cùng nhiều vấn đề khác nên doanh thu sụt giảm”, ông Thể lý giải. Ông hứa rà soát lại để làm sao đảm bảo công bằng giữa nhà đầu tư với người dân.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, nói rằng, dự án BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài rất phức tạp về an ninh trật tự, hiện có nhóm phản đối, hoạt động cả trên mạng và trên thực địa, hằng ngày, hằng giờ lực lượng công an phải giải quyết, rất phức tạp. “Đề nghị bộ trưởng nói rõ, dự án này rà soát đến bao giờ, lúc nào thì dừng và lý do tại sao đến lúc đó mới dừng?”, đại biểu Trung nêu.



Theo ông Thể, nếu cho kết thúc dự án ngay thì Nhà nước phải mua lại một phần. Trong 21 dự án đang triển khai đều có vướng mắc, những việc có liên quan đến thẩm quyền của Bộ như dời trạm về đúng vị trí hoặc điều chỉnh giá để làm sao đảm bảo, các giải pháp có liên quan, Bộ GTVT đều thực hiện, qua đó giải quyết được 14 trạm BOT.

Tư duy nhiệm kỳ

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai (đoàn Hà Nội) viện dẫn báo cáo trước đó đã chỉ rõ tồn tại về “tư duy nhiệm kỳ”, nhất là khâu lập, thẩm định, lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết những tồn tại hạn chế này có trong lĩnh vực giao thông không và giải pháp khắc phục như thế nào.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, ngành giao thông vận tải không có tư duy nhiệm kỳ, tất cả các tuyến đường, cao tốc đều nằm trong quy hoạch, trong khi quy hoạch có định hướng vài chục năm, chứ không phải là bộc phát đưa vào. “Riêng ngành giao thông là ngành phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch lâu dài, công trình mang tính liên vùng, đột phá. Vì vậy, chúng tôi khẳng định ngành GTVT không có tư duy nhiệm kỳ”, ông nói.

Tại phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành 3.000 km đường cao tốc và đến năm 2030 hoàn thành 5.000 km. Bộ Chính trị xác định tuyến đường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 phải được hoàn thành và ưu tiên mọi nguồn lực cho dự án này. Chính phủ đã trình Quốc hội kế hoạch đầu tư công trung hạn, bổ sung nguồn vốn từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tổng nguồn lực bố trí cho dự án cao tốc Bắc - Nam là 339.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ quyết tâm để thực hiện bằng được mục tiêu Đại hội XIII đã đề ra.

Theo Bộ trưởng, tất cả các dự án đều cấp bách, tạo động lực mới, tạo cơ hội đổi mới và phát huy tác dụng tốt. Còn những tuyến đường chất lượng kém thường rơi vào loại đường cấp thấp, với loại đường chất lượng cao cũng có nhưng không đến mức dự án cao tốc nào cũng không đảm bảo chất lượng.