Cảnh báo những 'cái chết êm dịu' do ngộ độc khí

TPO - Liên tiếp nhiều vụ ngộ độc khí dẫn tới tử vong đã xảy ra trong thời gian vừa qua do sử dụng bếp than, máy phát điện trong phòng kín. Bác sĩ cảnh báo, ngộ độc khí CO được ví như “cái chết êm dịu” vì rất khó phát hiện và cảnh báo trước.

Vụ việc 6 người ngụ tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tử vong vào ngày 23/7 đã khiến cộng đồng không khỏi bàng hoàng. Thông tin kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định 6 nạn nhân tử vong là do ngạt khí CO (carbon monoxide). Lượng khí này được sản sinh ra trong quá trình vận hành máy phát điện.

Trước đó, vào tối 23/7, khu vực phường Thới Hòa xảy ra mưa lớn và mất điện nên gia đình nạn nhân đã sử dụng máy nổ đặt trong nhà đóng kín cửa để phát điện, bật điều hòa ngủ. Trưa 24/7, người thân đến nhà nhưng gọi cửa không thấy ai trả lời. Khi phá cửa vào trong, mọi người bàng hoàng phát hiện cả 6 người trong gia đình đã tử vong.

Liên quan đến ngộ độc khí dẫn tới tử vong, TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngoài vụ việc 6 người tại Bình Dương tử vong vừa qua thì tháng 5/2022 tại TPHCM một vụ việc tương tự đã xảy ra khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong khi sử dụng bếp ga để hấp cá trong phòng kín có mở máy lạnh. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân trong các vụ việc trên được cơ quan điều tra xác định là do ngộ độc khí.

TS.BS Quốc Hùng chỉ ra: “Khi cơ thể hít phải khí CO ở ngưỡng độc sẽ kết hợp với hồng cầu trong máu từ đó khiến lượng oxy trong máu đến nuôi các mô không đủ làm cho cơ thể rơi vào tình trạng suy hô hấp, tế bào và mô chết dần”.

Phân tích chuyên môn của TS Quốc Hùng cho thấy, khí CO khi đi theo máu đến tim sẽ gắn chặt vào các tế bào cơ tim, tình trạng tương tự xảy ra với tế bào thần kinh và các cơ quan khác khiến cơ thể bị ngộ độc cấp. Nạn nhân nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến các hậu quả ngay lập tức nhẹ thì chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, mất ý thức, trường hợp nặng sẽ hoại tử cơ, suy hô hấp.

Nếu thời gian hít thở khí CO kéo dài, dẫn tới ngộ độc khí ở nồng độ cao, nạn nhân sẽ tử vong. Những nạn nhân bị ngộ độc khí CO khi đang ngủ hoặc say xỉn có thể tử vong mà không biểu hiện triệu chứng. Nạn nhân tử vong do khí CO thường được ví như những “cái chết êm dịu’’ vì rất ít khi được phát hiện kịp thời và cảnh báo trước.

Những trường hợp ngộ độc khí CO nếu may mắn được cứu sống sẽ có nguy cơ bị di chứng thần kinh do tổn thương không hồi phục, viêm cơ tim, suy tim, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.

Để tránh ngộ độc khí CO và các loại khí độc khác, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng tuyệt đối không dùng lò nướng than ngoài trời để nướng trong nhà, không vận hành các loại động cơ phát thải khí trong nhà, nơi làm việc có các động cơ, máy móc phát thải khí do sử dụng nhiên liệu đốt trong cần phải đặt ở nơi thông thoáng.

Khi phát hiện bệnh nhân ngộ độc khí, việc đầu tiên cần làm là đưa nạn nhân ra khỏi khu vực ngộ độc đến nơi thoáng khí, đặt nạn nhân nằm gối cao đầu, hô hấp nhân tạo để cung cấp oxy cho cơ thể người bị nạn, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ, cứu chữa kịp thời.