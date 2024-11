Sắp triển khai 3 dự án lớn ‘lên đời’ sân bay Đà Nẵng

TPO - Ông Phan Kiều Hưng - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - cho biết, trong năm 2025 sẽ triển khai 3 dự án trọng điểm là xây dựng nhà ga hàng hóa, xây dựng hạ tầng ở phía Bắc sân bay và mở rộng nhà ga T1.

Quy mô các dự án

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 22/11, ông Phan Kiều Hưng thông tin, nhà ga hàng hóa được UBND TP. Đà Nẵngchấp thuận chủ trương xây dựng trên diện tích hơn 28,745.9m2, có công suất khai thác 100.000 tấn hàng hóa/năm.

Dự án có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng với nguồn vốn đầu tư phát triển của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Hiện đang kiến nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư (600 tỷ đồng) đảm bảo công suất 100.000 tấn/năm. Dự kiến, quý III/2026, nhà ga hàng hóa sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng

Dự án xây dựng hạ tầng khu đất còn lại phía Bắc sân bay sẽ xây dựng các tuyến đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, cấp nước, chiếu sáng, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2025.

Đặc biệt, từ năm 2026 - 2028 sẽ mở rộng nhà ga T1 theo quy hoạch đã được duyệt lên 10 triệu hành khách/năm. Hiện ACV đã ghi nguồn vốn đầu tư phát triển (5.000 tỷ đồng, có thể điều chỉnh nâng tổng mức đầu tư) song song với việc triển khai thực hiện thi công xây dựng dự án nhà ga hàng hóa, triển khai hồ sơ FS dự án mở rộng nha ga hành khách T1.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị thẩm định, phê duyệt quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi điều chỉnh, Cảng HKQT Đà Nẵng sẽ là sân bay cấp 4E và sân bay quân sự cấp 1, sản lượng vận chuyển hành khách đạt 25 triệu hành khách/năm đến năm 2030, đạt 30 triệu hành khách/năm đến năm 2050. Sản lượng vận chuyển hàng hóa của Cảng HKQT Đà Nẵng là 200.000 tấn/năm với 92 vị trí sân đỗ máy bay. Để đạt các mục tiêu quy hoạch nói trên trong thời kỳ sau 2030, sân bay quốc tế Đà Nẵng sẽ xây dựng mới đường cất hạ cánh.

Về nhà ga hành khách, thời kỳ 2021 - 2030, UBND TP Đà Nẵng đề xuất mở rộng nhà ga T1 về phía đông nam sân bay; giữ nguyên nhà ga T2 hiện hữu khai thác quốc tế. Thời kỳ sau năm 2030 sẽ xây dựng nhà ga quốc nội T3 về phía đông nam đạt công suất 15 triệu hành khách/năm.

Dịch vụ ưu tiên làm thủ tục an ninh soi chiếu

Giám đốc Cảng HKQT Đà Nẵng Phan Kiều Hưng thông tin thêm, dự kiến từ ngày 1/12, Cảng HKQT Đà Nẵng sẽ triển khai thực hiện thu tiền cung cấp dịch vụ hành khách sử dụng lối đi ưu tiên tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu.

Tại nhà ga T1 sẽ quy hoạch khu vực lối đi riêng dành cho các đối tượng khách ưu tiên (lối đi ưu tiên) thực hiện kiểm tra an ninh soi chiếu. Nơi này có biển báo hướng dẫn, lực lượng kiểm soát an ninh và được trang bị máy móc thiết bị chuyên dùng để tiến hành kiểm tra soi chiếu an ninh riêng theo đúng quy định.

“Dịch vụ có thu phí để hành khách sử dụng lối đi ưu tiên tại điểm kiểm tra soi chiếu an ninh là dịch vụ phi hàng không, không làm ảnh hưởng đến khả năng cung ứng và chất lượng dịch vụ vận chuyển hàng không, không làm thay đổi quy trình kiểm soát an ninh hàng không. Đặc biệt vẫn đảm bảo tuân thủ tài liệu khai thác công trình theo quy định”, ông Hưng cho biết.

Theo đó, dịch vụ này giúp hành khách không phải xếp hàng chờ đợi, đồng thời lối vào cửa kiểm soát an ninh giải tỏa nhanh, tránh ùn tắc cục bộ lượng hành khách làm thủ tục an ninh soi chiếu tại một vài thời điểm cao điểm. Mức phí sử dụng dịch vụ này khoảng 100.000 đồng/khách.

Năm nay, Cảng HKQT Đà Nẵng đón gần 13,5 triệu hành khách, trong đó khách quốc tế hơn 6,2 triệu. Tổng doanh thu hơn 1.600 tỷ đồng.