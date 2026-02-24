Đà Nẵng quyết 'dẹp' thiết bị bay không người lái trái phép

TPO - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đà Nẵng cho hay đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp siết chặt quản lý, xử lý các thiết bị bay không người lái (flycam, UAV) hoạt động không phép, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Trong dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 17-22/2), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng liên tục ghi nhận các vật thể bay nghi là flycam xuất hiện trong khu vực cấm bay, hành lang cất - hạ cánh.

Đà Nẵng quyết tâm dẹp flycam trái phép.

Cụ thể, sáng 17/2 phát hiện vật thể lạ nghi là drone tại phía Nam sân bay, cách đầu hạ cánh khoảng 26-30km. Chiều cùng ngày, tổ bay một chuyến bay phát hiện vật thể lạ bên trái đường hạ cánh, cách khoảng 6-7km, độ cao 300-400m. Đến ngày 22/2 tiếp tục ghi nhận vật thể lạ tại phía Bắc sân bay trên đường cất cánh. Các tình huống này buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, điều chỉnh phương thức tiếp cận, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay.

Ngay sau khi xảy ra các vụ bay trái phép, Bộ CHQS thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, xác minh, truy vết các tổ chức, cá nhân điều khiển flycam xâm nhập khu vực cấm bay; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ CHQS thành phố chỉ đạo Ban CHQS các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, nhất là khu vực lân cận sân bay Đà Nẵng, các mục tiêu quan trọng về quốc phòng - an ninh, địa bàn thường xuyên phát sinh hoạt động quay phim, chụp ảnh từ trên cao. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng cơ động, tăng cường phương tiện quan sát, thiết bị phát hiện, chế áp UAV; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng do thiết bị bay không người lái bay trái phép.

Bộ CHQS thành phố cũng chỉ đạo tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng thiết bị bay không người lái tại khu vực sân bay, cảng hàng không, công trình quốc phòng - an ninh và các khu vực thuộc phạm vi cấm bay, hạn chế bay. Đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện các hành vi vi phạm, thông báo ngay cho đơn vị cơ sở chủ động nắm tình hình, quản lý đối tượng sử dụng flycam trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ vi phạm.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân các phường, xã tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, mua bán, sửa chữa, thử nghiệm thiết bị bay không người lái; rà soát, lập danh sách các cá nhân, tổ chức sở hữu, sử dụng UAV; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, công an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung, quyết tâm lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng flycam.

Như Tiền Phong đã thông tin, 3 thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực cấm bay sân bay Đà Nẵng khiến hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng ngay trong cao điểm dịp Tết.