Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Đà Nẵng quyết 'dẹp' thiết bị bay không người lái trái phép

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đà Nẵng cho hay đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp siết chặt quản lý, xử lý các thiết bị bay không người lái (flycam, UAV) hoạt động không phép, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Trong dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 17-22/2), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng liên tục ghi nhận các vật thể bay nghi là flycam xuất hiện trong khu vực cấm bay, hành lang cất - hạ cánh.

dn-3.jpg
Đà Nẵng quyết tâm dẹp flycam trái phép.

Cụ thể, sáng 17/2 phát hiện vật thể lạ nghi là drone tại phía Nam sân bay, cách đầu hạ cánh khoảng 26-30km. Chiều cùng ngày, tổ bay một chuyến bay phát hiện vật thể lạ bên trái đường hạ cánh, cách khoảng 6-7km, độ cao 300-400m. Đến ngày 22/2 tiếp tục ghi nhận vật thể lạ tại phía Bắc sân bay trên đường cất cánh. Các tình huống này buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, điều chỉnh phương thức tiếp cận, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay.

Ngay sau khi xảy ra các vụ bay trái phép, Bộ CHQS thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, xác minh, truy vết các tổ chức, cá nhân điều khiển flycam xâm nhập khu vực cấm bay; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ CHQS thành phố chỉ đạo Ban CHQS các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, nhất là khu vực lân cận sân bay Đà Nẵng, các mục tiêu quan trọng về quốc phòng - an ninh, địa bàn thường xuyên phát sinh hoạt động quay phim, chụp ảnh từ trên cao. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng cơ động, tăng cường phương tiện quan sát, thiết bị phát hiện, chế áp UAV; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

dn-4.jpg
Hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng do thiết bị bay không người lái bay trái phép.

Bộ CHQS thành phố cũng chỉ đạo tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng thiết bị bay không người lái tại khu vực sân bay, cảng hàng không, công trình quốc phòng - an ninh và các khu vực thuộc phạm vi cấm bay, hạn chế bay. Đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện các hành vi vi phạm, thông báo ngay cho đơn vị cơ sở chủ động nắm tình hình, quản lý đối tượng sử dụng flycam trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ vi phạm.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân các phường, xã tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, mua bán, sửa chữa, thử nghiệm thiết bị bay không người lái; rà soát, lập danh sách các cá nhân, tổ chức sở hữu, sử dụng UAV; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, công an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung, quyết tâm lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng flycam.

Như Tiền Phong đã thông tin, 3 thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực cấm bay sân bay Đà Nẵng khiến hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng ngay trong cao điểm dịp Tết.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #flycam #bay trái phép #Bộ Chỉ huy Quân sự #sân bay Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục