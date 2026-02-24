Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Du lịch Phú Thọ, Sơn La tăng nóng dịp Tết

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du lịch Phú Thọ ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách lẫn doanh thu. Sơn La với phong cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, đặc biệt là mùa hoa xuân cũng là điểm đến hấp dẫn đối với du khách dịp Tết.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, từ ngày 14-22/2 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), toàn tỉnh ước đón khoảng 506.000 lượt khách, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 315 tỷ đồng, tăng trên 12,5%. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt trên 65%; tại một số khu nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao, tỷ lệ lấp đầy đạt từ 85% đến 90%.

a2pt.jpg
Những ngày Tết Nguyên đán, hàng chục nghìn lượt người về dâng hương Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Dịp Tết năm nay, khách du lịch đến Phú Thọ chủ yếu là khách nội địa, đi theo nhóm gia đình, bạn bè, kết hợp du xuân, lễ hội và nghỉ dưỡng. Nhiều điểm đến ghi nhận lượng khách tăng cao như Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Khu Du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, Đền Mẫu Âu Cơ, Vườn quốc gia Xuân Sơn và Đồi chè Long Cốc.

Bên cạnh đó, xu hướng nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi, thể thao, đặc biệt là golf tiếp tục duy trì ổn định. Khách quốc tế chủ yếu lưu trú ngắn ngày, trải nghiệm văn hóa bản địa và dịch vụ nghỉ dưỡng. Nhiều du khách cũng kết nối hành trình tham quan các điểm đến lân cận như Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu, Đà Bắc, tạo nên chuỗi du xuân phong phú trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

a1pr.jpg
Du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm văn hóa đặc sắc của tỉnh Phú Thọ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, tính đến hết ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết), toàn tỉnh đã đón trên 300.000 lượt khách du lịch. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 1.300 lượt, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2025; khách nội địa đạt hơn 298.000 lượt, tăng gần 20%. Tổng lượt khách lưu trú đạt trên 135.000 lượt, công suất sử dụng buồng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch bình quân đạt khoảng 85%.

Trong đó, Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La tiếp tục là điểm đến thu hút du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử trong những ngày đầu xuân. Cùng với đó, Di tích lịch sử Văn bia Quế Lâm Ngự Chế - Đền Vua Lê Thái Tông (phường Tô Hiệu) cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh nhờ nhu cầu du xuân, lễ đền đầu năm.

Những vườn hoa thu hút đông khách du lịch.

Những vườn hoa thu hút đông khách du lịch.

Tại khu vực lòng hồ sông Đà, Đền Nàng Han và Đền Linh Sơn Thủy Từ (xã Quỳnh Nhai) thu hút đông đảo du khách đến dâng hương, cầu an. Trong khi đó, điểm du lịch di tích lịch sử - văn hóa Đền Hang Miếng (xã Vân Hồ) cũng là điểm nhấn trong hành trình du xuân của nhiều gia đình.

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tiếp tục khẳng định vị thế “đầu tàu” của du lịch Sơn La. Dịp này, nhiều sản phẩm mới được đưa vào khai thác như Phố đi bộ - chợ đêm Mộc Châu, các vườn hoa, vườn hồng vào mùa chín rộ, tạo thêm không gian trải nghiệm cho du khách. Các homestay, khu nghỉ dưỡng tại Mộc Châu, Vân Hồ đạt công suất phòng cao trong những ngày cao điểm.

Viết Hà
#Phú Thọ #du lịch Tết #Đền Hùng #du lịch nội địa #du lịch nghỉ dưỡng #văn hóa #Vua Hùng

Xem thêm

Cùng chuyên mục