Du lịch Khánh Hòa, Gia Lai thu bao nhiêu tiền dịp Tết?

TPO - Tết Nguyên đán vừa qua, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa thu hút lượng lớn khách du lịch, với doanh thu khoảng 2.200 tỷ đồng; Gia Lai với tổng thu khoảng 900 tỷ đồng.

Ngày 23/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết, dịp Tết Nguyên đán địa phương đã thu hút lượng lớn khách du lịch, doanh thu khoảng 2.200 tỷ đồng.

Được biết, từ ngày 16-21/2, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh phục vụ 774 lượt chuyến bay cất hạ cánh, trong đó có 497 chuyến quốc tế và 277 chuyến nội địa.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, ước tính từ ngày 15-21/2, tỉnh Khánh Hòa đã đón 320.000 lượt khách lưu trú, tăng gần 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 120.000 lượt khách quốc tế, tăng hơn 23% và 200.000 lượt khách nội địa, tăng gần 6,7%.

Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 83%, trong đó khách tập trung cao điểm từ ngày mùng 2 đến mùng 5 Tết. Một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt công suất phòng 100% từ mùng 2 đến mùng 5 Tết.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hoà tặng quà chào mừng thuỷ thủ đoàn tàu du lịch biển quốc tế đến tham quan tại địa phương ngày 23/2.

Trong dịp này, tại các khu, điểm du lịch như: VinWonders Nha Trang, Bến tàu du lịch Nha Trang, Tháp Bà Pô Nagar, Bảo tàng Hải dương học, chùa Long Sơn, danh thắng Hòn Chồng, Khu du lịch Đảo Hoa Lan, Công viên Du lịch Yang Bay, Làng nghề Nha Trang xưa, Tháp Pô Klong Garai… đã đón du khách tới tham quan với số lượng rất lớn.

Ước tính, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đón 735.000 lượt khách tham quan, tăng 12%. “Lượng khách lưu trú và khách tham quan tăng cao đã khiến du lịch xứ Trầm bội thu với tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 2.200 tỷ đồng, tăng hơn 62%”, ông Hòa cho biết thêm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, tổng lượng khách du lịch đến Gia Lai dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ước đạt 848.000 lượt với tổng doanh thu khoảng 900 tỷ đồng. Trong đó, 15.500 khách quốc tế, tăng 65% so với cùng kỳ 2025. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026 toàn tỉnh Gia Lai ước đón hơn 2 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách quốc tế đến tỉnh Gia Lai dịp Tết Nguyên đán và 2 tháng đầu năm 2026 cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét của thị trường quốc tế ngay từ đầu năm.

Khách du lịch đến Bảo tàng Quang Trung.

Đầu năm nay, khách quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực từ các thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Canada, Newzealand, Hà Lan, Nhật Bản, Anh, Đức…

Về lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, không gian lễ hội, quảng trường trung tâm và các điểm du lịch văn hóa - lịch sử (Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít, Kỳ Co, Eo Gió - Nhơn Lý; Hòn Khô - Nhơn Hải; Bảo tàng Pleiku, Biển Hồ...) tăng so với cùng kỳ, tập trung vào các chương trình nghệ thuật đêm giao thừa, lễ hội đầu xuân và hoạt động trải nghiệm... Ước đón 731.000 lượt, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng lượng khách lưu trú du lịch ước đạt 117.000 lượt khách, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2025. Nhìn chung, hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, các đơn vị chấp hành tốt quy định về giá và chất lượng dịch vụ góp phần bảo đảm khả năng phục vụ nhu cầu lưu trú của người dân và du khách.